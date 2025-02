Vlahovic al Napoli al posto di Lukaku: affare da 30 milioni | I bianconeri lo accompagnano alla porta

Il centravanti serbo sta vivendo un periodo difficilissimo e spunta un’ipotesi circa il suo prossimo futuro.

Due attaccanti diversi, due attaccanti spesso criticati, ma anche più volte a loro modo decisivi. Due attaccanti che, però, hanno vissuto e vivono storie molto diverse tra di loro e a non assomigliarsi sono le loro carriere fino a questo momento.

Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Il primo messo eternamente in discussione, soprattutto da quando è alla Juventus, ancora relativamente giovane, ma già con un destino segnato e con un futuro che sembra essere lontano da Torino. Il secondo voluto e desiderato dal proprio allenatore, ma sempre criticato, a volte anche oltremodo, dai propri tifosi e dagli addetti ai lavori.

In comune sembrano avere la maledizione di dover convincere sempre e comunque e di non essere mai considerati totalmente all’altezza delle aspettative. Ma non solo. Oltre a garantire una certa quantità di gol in ogni stagione, comunque non indifferente, Vlahovic e Lukaku sono anche accomunati da un ingaggio pesante e da un mercato che parla spesso di loro.

Le loro strade si stavano già per incrociare nell’estate del 2023 quando, Massimiliano Allegri sembrava spingere per l’arrivo dell’attaccante belga alla Juventus e per la cessione molto onerosa di Dusan Vlahovic al Paris Saint Germain o allo stesso Chelsea, proprietario del cartellino di Lukaku. Poi, non se ne fece più nulla, il serbo rimase in bianconero e l’ex interista scelse la Roma.

Napoli, dubbi sulla permanenza di Lukaku

Ora, dopo circa un anno e mezzo, le strade potrebbero di nuovo incrociarsi, almeno secondo alcune ipotesi, anche se molto remote di mercato. Lukaku sta facendo il suo con Antonio Conte in panchina al Napoli, ma non sembra convincere del tutto. Soprattutto non sembra convincere la spesa che il presidente Aurelio De Laurentiis continua a sostenere per l’ingaggio di un giocatore ormai di 32 anni.

Dal canto suo Vlahovic sta vivendo il suo periodo peggiore da quando è alla Juventus. Tra il serbo e l’allenatore Thiago Motta, ormai è chiaro, non c’è alcun tipo di feeling e il centravanti ex Fiorentina ha perso definitivamente il posto dopo l’arrivo e l’esplosione di Kolo Muani. La situazione è abbastanza chiara e in estate le strade si dovrebbero separare.

Mercato, suggestione Vlahovic per il Napoli

Vlahovic, però, guadagna dodici milioni di euro l’anno, che diventano venticinque al lordo, e, con un contratto in scadenza nel 2026, sarà difficile per la Juventus cederlo a cifre accettabili per non fare una minusvalenza disastrosa. Ecco che, qualcuno sta fantasticando su un suo possibile arrivo al Napoli, proprio durante la prossima estate.

Il prezzo del cartellino, proprio per le ragioni summenzionate, non dovrebbe superare i 30 milioni di euro che resta una cifra abbordabile per Aurelio De Laurentiis. L’ingaggio del serbo, però, resta un ostacolo insormontabile per tantissime squadre, Napoli compreso, e, a meno di un passo indietro dello stesso Vlahovic, complicherà parecchio la sua possibile cessione in estate.