Juventus, accordo per Kolo Muani: definite le cifre col Psg | Il francese resta a Torino

Cristiano Giuntoli è al lavoro per definire l’accordo con il PSG per il trasferimento a titolo definitivo di Kolo Muanì

Cristiano Giuntoli si è trovato costretto a dover intervenire nel mercato di gennaio per puntellare l’organico della Juventus, senza avere disponibilità economiche. Il direttore sportivo è riuscito a chiudere quattro affari in prestito che si sono subito fatti trovare pronti e che potrebbero essere riscattati al termine di questa stagione.

Il reparto arretrato aveva bisogno di ritocchi, a causa degli infortuni accorsi a Gleison Bremer, Pierre Kalulu e Juan Cabal. Sono approdati alla Continassa tre profili di prospettiva come quelli di Alberto Costa sugli esterni e di due centrali proveniente dalla Premier League come Kelly e Renato Veiga.

Ma il vero colpo è stato Kolo Muanì, ingaggiato dal PSG come alternativa a Dusan Vlahovic e in grado di scavalcare il serbo nelle gerarchie di Thiago Motta nel giro di poche partite.

Cinque reti nelle prime tre gare sono numeri da record per un nuovo acquisto dei bianconeri e l’assist decisivo fornito a Conceicao che è valso i tre punti contro l’Inter certifica l’impatto devastante della punta in Serie A.

Ecco il possibile accordo con il PSG per riscattare Kolo Muanì

La Juventus è al lavoro per definire il riscatto del terminale offensivo. L’accordo potrebbe consistere nel rinnovo del prestito anche per la prossima stagione, dal valore di 6 milioni, per poi prelevarlo a titolo definitivo a giugno 2026 con un costo complessivo di 45 milioni di euro.

Un investimento rimandato e che sarà possibile con un sacrificio in uscita, con Dusan Vlahovic come principale indiziato a lasciare la Continassa la prossima estate, anche se sarà necessario poi individuare un sostituto.

Le prossime mosse della Juventus sul mercato

Un altro possibile partente è Andrea Cambiaso, finito nel mirino del Manchester City, disposto ad offrire sino a 60 milioni per mettere sotto contratto l’esterno azzurro, vero e proprio jolly per Thiago Motta che è riuscito a trattenerlo almeno nella finestra di riparazione.

Giuntoli ha puntato su autentiche scommesse, scovate all’estero, e i recenti risultati fanno ben sperare per il futuro di un club che ha tra le età medie più basse della Serie A e che continua a dare spazio ai talenti della Next Gen.