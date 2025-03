Napoli, dopo Kvara un altro addio: lascia l’Italia e approda in Premier League | Altri 75 milioni nelle casse azzurre

Il club azzurro si appresta a salutare un altro dei protagonisti degli ultimi tempi. Denaro fresche nelle casse societarie.

Antonio Conte ovviamente, almeno per ora, non lo dirà mai, ma la delusione derivante dall’ultima sessione invernale di calciomercato è davvero tanta. Il tecnico leccese si aspettava un difensore, con Danilo che è stato a lungo tra i prescelti, ma poi ha preferito tornare in Brasile, e un sostituto di Kvaratskhelia, passato per 70 milioni più bonus al Paris Saint Germain.

Ed è stata proprio la cessione del georgiano e la sua mancata sostituzione, almeno con un giocatore di livello e che potesse fare la differenza, ad aver scatenato l’ira e la delusione di tutti i napoletani, non solo quella velata di Antonio Conte, che per ora sta facendo buon viso a cattivo gioco e spera di poter portare comunque a termine il suo lavoro con un risultato finale straordinario.

Il club ha trattato a lungo la sostituzione di Kvara con calciatori importanti che però poi non sono arrivati. Prima Garnacho del Manchester United, alla fine rimasto in Premier League, poi Adeyemi del Borussia Dortmund, sfumato anche lui, per finire con Saint-Maximin, francese che gioca nel campionato saudita.

Alla fine, come sappiamo, non è arrivato nessuno di questi e i tifosi del Napoli hanno accolto, non tra mugugni e scetticismo, un Noah Okafor prelevato dal Milan, in prestito con diritto di riscatto, sicuramente ancora non pronto fisicamente. Lo svizzero, inoltre, era sicuramente una riserva in rossonero e lo sarà anche in azzurro.

Napoli, Conte e Lukaku. Sarà addio a fine stagione?

Questa mancanza di impegno, almeno secondo i tifosi, da parte della proprietà di reinvestire, almeno in parte, la cifra entrata nelle casse per la cessione di Kvara, potrebbe risultare fatale e si scontra con i sogni Scudetto dell’intero ambiente. Qualcosa potrebbe rompersi e in estate questo porterebbe anche all’addio di personaggi attualmente fondamentali.

Non è escluso, infatti, un addio dello stesso Antonio Conte che si è sentito tradito dalle scelte della società e potrebbe decidere di lasciare Napoli a fine stagione. Con lui, ovviamente, partirebbe anche Romelu Lukaku, che comunque non sta convincendo e percepisce uno stipendio molto oneroso.

Napoli, Osimhen ad un passo dallo United

A quel punto De Laurentiis dovrebbe andare alla ricerca di un’altra prima punta, vista anche la quasi certa cessione, questa volta a titolo definitivo, di Victor Osimhen. Il bomber nigeriano a giugno tornerà dal prestito al Galatasaray, ma su di lui c’è già forte l’interesse del Manchester United che sembra disposto a pagare la clausola rescissoria da 75 milioni di euro.

Dopo che l’estate scorsa, quella da 150 non è stata esercitata da nessuno, e ADL si è ritrovato con il cerino in mano e costretto a cedere il calciatore in prestito secco, a giugno, infatti, la questione Osimhen tornerà d’attualità, ma i Red Devils sembrano davvero ad un passo dal nigeriano, con Amorim che lo accoglierebbe a braccia aperte.