“Hanno anche il coraggio di parlare” | Conceicao, il video parla chiaro: impossibile negare l’evidenza

Il video mostra chiaramente l’episodio. Ciò che è accaduto non è passato ovviamente inosservato. Eppure era così evidente.

Con la vittoria interna conquistata lunedì sera dalla Juventus di Thiago Motta contro l’Hellas Verona di Paolo Zenetti, si sono drasticamente affievolite le speranze del Milan di Sergio Conceicao di partecipare, per il secondo anno consecutivo, alla fase campionato della Champions League.

Scivolato in nona posizione a causa della disfatta interna patita contro la Lazio di Marco Baroni domenica sera, il Diavolo ha infatti ora un ritardo di ben undici punti dalla quarta posizione della Vecchia Signora che, a sua volta tornata prepotentemente in corsa per lo scudetto, appare, ora come ora, quanto mai irraggiungibile.

Nonostante gli arrivi invernali di Gimenez, Joao Felix, Waker e Sottil, che almeno alla vigilia si credeva avrebbero rinforzato il gruppo del tecnico ex Porto, i rossoneri hanno recentemente imboccato un tunnel di risultati negativi, fatto di tre sconfitte di fila nelle ultime tre gare di campionato giocate.

Tre sconfitte, arrivate contro Lazio appunto, Bologna (recupero della nona giornata) e Torino, che hanno fatto seguito all’amara eliminazione in Champions per mano degli olandesi del Feyenoord, che hanno tristemente ridimensionato le ambizioni del gruppo meneghino che, partito con l’intento di disputare un campionato di vertice, si trova ora a malapena vicino alla zona Conference League.

Milan, vincere la Coppa Italia per rendere meno amara la stagione

Destinata ad essere comunque collocata quanto prima nel dimenticatoio, alla luce della notevole distanza che lo separa dalla zona Champions League, la stagione 2024-2025 del Milan di Gerry Cardinale potrebbe assumere connotati leggermente meno tristi in caso di affermazione in Coppa Italia.

Mancante dalle bacheche rossonere addirittura dal 2003, la coppa nazionale darebbe infatti un leggero sapore di dolce alla stagione rossonera che, caratterizzata fin qui solo dall’affermazione in Supercoppa Italiana dello scorso 6 gennaio ai danni dei cugini dell’Inter, consentirebbe a Leao e compagni non solo di mettere in vetrina il secondo trofeo stagionale, ma anche di ottenere il pass per la fase campionato della prossima Europa League. Distante al momento nove punti in campionato, la qualificazione alla seconda manifestazione continentale per club rappresenta, vista la situazione, un obiettivo da conquistare quasi a tutti i costi.

Ma seriamente hanno il coraggio di parlare? Sposta la palla anni prima e poi si lancia sul portiere, che toglie anche le mani; poi dicono agli altri che sono ladri. Con che coraggio #MilanLazio pic.twitter.com/2O76iu7cMm — Bea 🐦‍⬛ (@ecirtaeb_) March 2, 2025

Milan, è ancora polemica per il rigore assegnato alla Lazio

Uscito sconfitto dal big match interno di domenica sera contro la Lazio di Marco Baroni, il Milan, insieme ai propri tifosi, continua a masticare amaro per il rigore assai dubbio concesso ai biancocelesti dall’arbitro Manganiello nei minuti di recupero del secondo tempo.

Un rigore, assegnato dal direttore di gara (dopo visione al monitor a bordo campo) per punire l’entrata di Maignan su Isaksen, che i sostenitori meneghini hanno commentato aspramente dopo l’incontro mediante la condivisione su X, come su altri social, del video in cui si vede chiaramente come l’attaccante capitolino sposti anticipatamente la palla col piede sinistro per poi rallentare volutamente il movimento al fine di farsi travolgere dall’estremo difensore rossonero. Un episodio, questo, le cui dinamiche verranno quasi sicuramente commentate anche nei prossimi giorni, il quale, ad ogni modo, rappresenta solo l’ennesimo caso di un campionato che da qui alla fine “regalerà” ancora tantissime polemiche.