Theo Hernandez, addio al Milan per risanare il bilancio: il rinnovo non arriva | Il piano del club è già in atto

La società rossonera avrebbe già deciso di separarsi dal terzino francese anche per una questione economico-finanziaria.

Sono giorni e settimane cruciali quelle che si stanno vivendo in casa Milan. Dalle prossime decisioni societarie, infatti, si deciderà il futuro del club, sia dal punto di vista dirigenziale che sotto quello prettamente tecnico.

I rossoneri si affideranno ad un nuovo progetto e sanno di non poter più sbagliare nulla. Questa stagione, infatti, anche se dovesse portare un secondo trofeo, qualora la Coppa Italia si andasse ad aggiungere alla Supercoppa Italiana, quasi sicuramente non vedrà il Milan qualificato alla prossima Champions League e, già questo, basterebbe per dare l’idea del fallimento economico e sportivo a cui sta andando incontro il club meneghino.

Si ripartirà da un nuovo direttore sportivo, con Fabio Paratici sempre più un pole rispetto a Igli Tare e, forse, anche da una nuova figura manageriale all’interno del club che possa fare da trade union tra calciatori, allenatore e dirigenza. Una volta stabilite queste priorità, poi, sarà la volta della scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione.

Quasi impossibile, infatti, pensare che Sergio Conceicao possa restare su quella panchina dopo tutto quello che è successo in questi mesi e con i risultati non del tutto soddisfacenti che stanno arrivando e probabilmente arriveranno da qui a fine stagione. Oltre al tecnico portoghese, poi, si annuncia anche una mezza rivoluzione dal punto di vista della rosa che la società metterà a disposizione del nuovo tecnico.

Theo, dalle stelle alle stalle

Difficilmente, per esempio, ci sarà spazio nel nuovo Milan per Theo Hernandez che, ormai, sembra aver rotto con l’ambiente dopo una stagione trascorsa tra scarso rendimento, espulsioni evitabili e atteggiamenti che non sono piaciuti proprio a nessuno ed hanno spesso fatto pensare ad un suo scarso impegno e coinvolgimento all’interno del club.

Arrivato nell’estate del 2019 grazie a un’intuizione di Paolo Maldini, Theo si è subito imposto alla grande e, nel corso degli anni, è diventato uno dei terzini sinistri più forti e decisivi al Mondo. Nelle ultime due stagioni, però, soprattutto dopo l’allontanamento dal Milan del suo mentore (Paolo Maldini), il suo rendimento è calato drasticamente e a non piacere, come detto, sono soprattutto i suoi comportamenti.

Milan, addio a Theo Hernandez

Ora, il francese ha un contratto in scadenza nel giugno 2026 e le trattative per il suo rinnovo sono ferme da un po’. La società non ha accettato le richieste dell’entourage del calciatore e, a gennaio, lo aveva addirittura ceduto al Como. Hernandez, però, ha rifiutato l’offerta del club lagunare ed ora, secondo esperti di mercato vicini all’ambiente rossonero, vorrebbe rinnovare e restare al Milan.

Il club meneghino potrebbe beneficiare ancora del decreto crescita nel rinnovare il suo terzino sinistro, ma al momento, da parte del club, non è arrivato alcun cenno all’entourage di Theo. Probabile, quindi, che il Milan decida comunque di cedere il calciatore in estate, ad un anno dalla scadenza naturale, e operando una plusvalenza totale, visto che a bilancio il costo del cartellino di Hernandez è stato totalmente ammortizzato.