80 milioni sul piatto e affare chiuso | Il top club di Premier compra ancora in Serie A: impossibile dire no a simili cifre

La Premier League fa di nuovo spesa in Serie A. Il club inglese ha messo 80 milioni sul piatto per portare il giocatore in Inghilterra.

Alla fine dei principali campionati europei non manca ormai molto. Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A e Liga si preparano a entrare nell’ultima parte della stagione in cui tutte le squadre, a seconda degli obiettivi da raggiungere, saranno chiamate a gettare il cuore oltre l’ostacolo per raggiungerli.

In Inghilterra, Francia e Germania, almeno per quanto riguarda il primo posto, appare già tutto deciso: Liverpool, Paris Saint Germain e Bayern Monaco attendono infatti solo la matematica per festeggiare i rispettivi titoli di campioni nazionali.

Diverso, invece, il discorso in Italia e Spagna dove la corsa al titolo di campione nazionale vede in entrambi i casi tre squadre (Atalanta, Napoli e Inter per il torneo nostrano, Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid per quello spagnolo) divise da pochissimi punti.

Ovviamente, essendo come detto ormai prossimi alle battute finali della stagione, molte società hanno iniziato a pensare già alla prossima, gettando le basi di quelle che saranno le strategie da attuare in sede di calciomercato nel corso della sessione estiva di trattative.

Liverpool, ancora spesa in Serie A: Reds pronti a portare in Premier un big del campionato italiano

Dopo aver acquistato, seppur con poca fortuna, Federico Chiesa dalla Juventus la scorsa estate, il Liverpool di Tom Werner si prepara a sbarcare nuovamente in Serie A la prossima estate per provare a portare in Premier League un big del campionato italiano.

Un big, per il quale è ovviamente pronta un’offerta faraonica da proporre al club proprietario del cartellino, che nei prossimi mesi potrebbe certamente lasciare l’Italia per tentare la fortuna in quello che, ora come ora, è senza alcun’ombra di dubbio il campionato più ricco e prestigioso del mondo.

Il Liverpool offre 80 milioni per Yildiz: la Juve ne vuole 100

Intenzionato a trovare quanto prima un profilo che, magari anche col tempo, possa prendere il posto di Mohamed Salah, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, il Liverpool sarebbe in procinto di bussare nuovamente alla porta della Juventus, stavolta per Kenan Yildiz.

Consapevoli di aver fatto uno sbaglio a prelevare Federico Chiesa dai bianconeri lo scorso agosto, i Reds, stando a quanto riferito recentemente da vari tabloid inglesi, avrebbero già pronta un’offerta da 80 milioni di euro da proporre alla Vecchia Signora per l’attaccante turco. La società piemontese, però, per considerarla irrinunciabile ne vorrebbe almeno 100. La distanza tra domanda e offerta, come si comprende, è molto sottile e 20 milioni in più, si sa, non sono certo un problema per una ricchissima società come il Liverpool. Vedremo, pertanto, cosa accadrà nelle prossime settimane.