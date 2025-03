Giuntoli conferma Thiago Motta: il tecnico fa fuori mezza squadra | I top player lasciano Torino

Giuntoli conferma Thiago Motta in panchina, ma la squadra non segue più il tecnico. Molti big della Juventus hanno già le valigie in mano.

Uscita dall’Artemio Franchi di Firenze con tre gol sul groppone, che si aggiungono ai quattro incassati poco più di una settimana fa in casa contro l’Atalanta, la Juventus del presidente Ferrero continua a fare i conti con una situazione di classifica e, molto probabilmente di spogliatoio, che sta diventando man mano sempre più complicata.

Passata dalla possibilità di riportarsi clamorosamente in corsa per lo scudetto a dover inseguire la zona Champions, la Vecchia Signora appare, ora come ora, come una nave completamente alla deriva, incapace di reimpostare la rotta giusta.

Una rotta giusta, che a questo punto, com’è ovvio, dovrà portare alla fase campionato della Champions League 2025-2026, che i bianconeri saranno chiamati a ritrovare quanto prima per non gettare completamente alle ortiche una stagione iniziata con ben altre ambizioni.

Sconfitti in semifinale di Supercoppa Italiana dal Milan, nei quarti di Coppa Italia dall’Empoli e nel playoff europeo dal Psv Eindhoven, i piemontesi hanno infatti fallito miseramente in tutte le competizioni che avrebbero potuto garantire la conquista di un trofeo. Ora non resta che l’assalto alla quarta posizione per rendere meno amara la stagione 2024-2025 che, destinata a concludersi in estate al termine del Mondiale per club, non verrà certamente ricordata più di tanto in casa Juventus.

Motta allo sbando, ma la Juventus lo conferma in panchina

Ingaggiato la scorsa estate con alte aspettative dopo lo strordinario campionato 2023-2024 alla guida del Bologna, culminato con l’accesso alla fase campionato di Champions League, Thiago Motta ha fallito completamente al suo primo anno sulla panchina della Juventus.

Fuori, come detto, da tutte le competizioni che avrebbero potuto portare trofei in bacheca, e ora chiamato a rincorrere il quarto posto in classifica, il tecnico italo-brasiliano non sembra essere più particolarmente gradito all’ambiente juventino che, sicurissimo del suo esonero dopo le pesantissime disfatte consecutive contro Atalanta e Fiorentina (zero gol fatti e sette subiti), si è visto purtroppo contraddetto dalla decisione della società di confermare in panchina, almeno per ora, l’ex centrocampista, tra le altre, di Genoa e Inter.

Rapporti gelidi tra Thiago #Motta e molti elementi di spicco della #Juventus. Il feeling con gli italiani (#Gatti e #Cambiaso) non è granché così come quello con #Yildiz in panchina per 90 minuti a Firenze come #Vlahovic, col quale non c’è più feeling da mesi… #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 17, 2025

I big non seguono più Thiago Motta: clima sempre più teso in casa Juve

Il futuro di Thiago Motta sulla panchina della Juventus è sempre più incerto. Sebbene il contratto che lega il tecnico alla società scadrà solo nel 2027, è molto probabile che le loro strade si separeranno alla fine della stagione (se non addirittura prima).

Stando infatti a quanto scritto su X dal giornalista, Nicolò Schira nelle ore successive alla sconfitta di Firenze, alla Continassa non tirerebbe una buona aria. Vari big come Gatti, Cambiaso, Vlahovic e Yildiz non andrebbero più particolarmente d’accordo col tecnico che, considerato il principale colpevole della difficoltà della squadra, potrebbe decidere di collocarli sempre più ai margini almeno fino alla fine del campionato. Una volta terminata la stagione, probabilmente dopo il Mondiale per club, la Vecchia Signora prenderà sicuramente una posizione e valuterà se cambiare di nuovo allenatore o smantellare buona parte della rosa. Al momento è presto per saperlo, ma importanti e interessanti sviluppi sono già dietro l’angolo. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.