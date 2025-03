Mourinho, ecco il piano per tornare in Serie A: l’annuncio è arrivato in diretta | Stretta di mano e firma sul contratto

Lo Special One dopo l’esperienza piena di passione, vincente e tormentata alla Roma, può tornare nel nostro campionato.

Allo stato attuale delle cose, probabilmente, non sarà più tra gli allenatore più vincenti e desiderati del Mondo, ma resta sicuramente tra i più chiacchierati, amati e influenti. Stiamo parlando di José Mourinho che, dopo circa venti anni passati ad allenare squadre importanti dei migliori campionati europei, la scorsa estate ha deciso di accettare l’offerta turca del Fenerbahce.

A convincere il tecnico portoghese, però, non è stata tanto la bontà del progetto o la competitività del campionato, ma, bisogna pur dirlo, è stato soprattutto lo stipendio faraonico che il club turco gli ha offerto. Con oltre dieci milioni di euro a stagione, infatti, lo Special One è tornato ad essere uno dei tecnici più pagati in circolazione.

Il buon José, anche in Turchia, ha pensato bene di farsi conoscere e non perdere le proprie abitudini. Sono state diverse le dichiarazioni in questi mesi che hanno fatto discutere ed hanno scatenato polemiche a non finire, esattamente com’è nel suo stile, esattamente come è sempre successo quando di mezzo c’è Mourinho.

Quelle che hanno fatto discutere di più, però, sono sicuramente le varie dichiarazioni rilasciate sul Galatasaray e su un sistema calcistico turco che sarebbe pilotato e favorirebbe il club rivale al suo. Parole che hanno scatenato anche la reazione di Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter ora in forza al club primo in classifica a cui, però, Mou ha deciso di non rispondere, o meglio di farlo in maniera sarcastica.

Mourinho, qualcuno lo vuole ancora in Italia

Quanto durerà l’esperienza di José Mourinho in Turchia? Secondo molti opinionisti e addetti ai lavori, alla fine dei conti, lo Special One sta solo aspettando una chiamata di una big, o comunque di una squadra importante, che giochi in uno dei top cinque campionati europei o, ancora, quella di una Nazionale di livello.

E, chissà se questa chiamata non posso arrivare nuovamente dal nostro campionato, da quella Serie A che già lo ha visto straordinario protagonista sulla panchina di Inter e Roma. Da quelle parti, manco a dirlo, Mourinho continua ad essere amato e venerato e, soprattutto nell’ambiente capitolino, il suo addio non è mai stato digerito.

Roma, l’appello dei tifosi a Ranieri

Forse è proprio per questo motivo che i tifosi della Roma lo accoglierebbero ancora a braccia aperte e lo rivorrebbero nella Capitale. Al momento, infatti, la società giallorossa sta ancora cercando di convincere Claudio Ranieri ad accettare di allenare la squadra anche nella prossima stagione, visti gli ultimi risultati miracolosi che sta ottenendo, ma difficilmente riusciranno nell’intento.

L’ex tecnico di Leicester e Cagliari, infatti, dovrebbe entrare in società e, magari, scegliere lui stesso, insieme alla dirigenza, il nuovo allenatore della Roma. Maria Paola Violi, direttore editoriale del sito Romagiallorossa.it, ha una richiesta e un’idea molto particolare che coinvolgerebbe i due allenatori più amati dalle parti di Trigoria. Questo l’appello rivolto dalla giornalista a Ranieri: “Faccia anche il secondo anno e poi riporti Mourinho alla Roma”.