Serie A gratis per gli italiani: rivoluzione totale Dazn | Non dovrete più pagare per vederla in tv

Dazn è pronto a rivoluzionare la visione del calcio italiano, gli appassionati possono festeggiare, l’abbonamento sta per essere eliminato

Dazn si è aggiudicato i diritti per la trasmissione di tutta la Serie A Enilive per altri 5 anni. Prosegue la partnership con la Lega con la visione di tutti i match del massimo campionato italiano fino al 2029. La piattaforma a pagamento continua, allo stesso tempo, ad aumentare il proprio abbonamento, generando il malumore degli appassionati che spesso ricorrono alla pirateria per poter assistere da casa alle gare della propria squadra del cuore.

Una battaglia che la Lega sta combattendo, con sanzioni pesanti. Dazn sta cercando di incentivare possibili nuovi acquirenti, con la visione in chiaro di alcune sfide di cartello, per mostrare la validità del prodotto, dai telecronisti agli opinionisti.

Ogni settimana DAZN propone gratuitamente un big match di Serie B, la partita di una tra Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, un big match di Liga Portugal e il meglio del calcio femminile.

Inoltre in chiaro sarà trasmesso anche tutto il Mondiale per Club, la prima edizione del torneo che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio in America e che vedrà come rappresentanti del nostro Paese l’Inter e la Juventus.

Le strategie di Dazn sono precise, lo ha dimostrato nelle ultime ore

Dazn ha consentito a tutti di poter assistere allo scontro diretto e posticipo dell’ultimo turno di campionato tra Atalanta e Inter. I nerazzurri hanno sbancato Bergamo, sfruttando due disattenzioni difensive degli uomini di Gian Piero Gasperini.

Con questi tre punti il club di Viale della Liberazione ha consolidato la vetta, allungando anche sul Napoli che è stato bloccato sul pari dal Venezia, anche grazie alle parate dell’ex Inter Ionut Radu.

Dazn va verso la visione in chiaro dell’intero campionato

Non è la prima partita in chiaro di questa stagione. Dazn ha trasmesso anche Milan-Napoli, Lazio-Inter e Juve-Milan, una visione che non ha necessitato dell’inserimento di metodi di pagamento né della sottoscrizione di abbonamenti.

Non è da escludere che in futuro il numero di match visibili in modo gratuito sia implementata, con la progettazione di un quinquiennio che consente ai vertici del broadcaster di sperimentare varie strategie per aumentare la fidelizzazione con il proprio bacino di utenti.