“Non è all’altezza del Napoli”: la società gli dà il benservito | Conte abbandonato a se stesso

“Non è all’altezza del Napoli”, gli azzurri decidono di dargli anticipatamente il benservito. Conte è abbandonato a se stesso

La stagione del Napoli si sta dimostrando più complicata del previsto, sebbene il nuovo tecnico sia riuscito a risollevare le sorti di una squadra caduta nel baratro dopo l’ultimo scudetto vinto e il successivo addio di Luciano Spalletti, che ha lasciato il capoluogo campano per unirsi alla nazionale.

Gli azzurri sono infatti in piena lotta scudetto con soli tre punti da recuperare sull’Inter, che però ha dalla sua parte il vantaggio degli scontri diretti, il che gli da in pratica un vantaggio di quattro lunghezze sulle inseguitrici che in caso di parità arriverebbero comunque dietro i nerazzurri.

A tenere ancora banco è la questione legata al mercato in entrata, che ha lasciato diversi dubbi sia nei tifosi che nella testa dell’allenatore, che si è dovuto ritrovare senza uno dei giocatori chiave, ovvero Kvaratskhelia venduto al PSG per oltre 70 milioni di euro, senza però un vero e proprio sostituto, cosa che si sà non fa mai felice un tecnico del calibro dell’ex Juventus.

Nel frattempo diversi dubbi cominciano a girare intorno alla gestione extra campo, e addirittura le prime sentenze. “Non è all’altezza del Napoli”, la sentenza peggiore in un momento così, perché adesso Conte si ritrova abbandonato a se stesso.

“Non è all’altezza del Napoli”: addio anticipato?

Il mercato come anticipato è uno dei temi caldi in casa Napoli, con Conte che a gennaio aveva fatto delle esplicite richieste alla società, richieste che però non sono state accontentate, nonostante il club abbia cercato in ogni modo di venire incontro al proprio tecnico.

Secondo molti però la colpa di questo sarebbe del ds Giovanni Manna, ritenuto da Trombetti, intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Napoli Centrale “Non all’altezza del Napoli”. Una sentenza forte, che però trova appoggio da parte di molti tifosi partenopei, e chissà che alla fine possa esserci davvero un addio anticipato tra le due parti, con Conte che rimarrebbe “abbandonato a se stesso” senza una figura di riferimento tra club e allentore.

Trombetti a Radio Napoli Centrale: “Giovanni Manna per il momento non è ancora all’altezza del ruolo ricoperto”. pic.twitter.com/Ac2zs48Vw3 — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) March 17, 2025

Conte ha riportato il Napoli in alto

Dopo un’annata così complicata ed un decimo posto in classifica che ha condannato la rosa a non prender parte a nessuna competizione europea il Napoli era chiamato a rialzarsi e a riprendersi la scena, e chi più adatto di Antonio Conte per ricoprire quel ruolo.

L’ex Juventus non ha deluso le aspettative, tuttavia solo a fine stagione potremo sapere quanto questa scelta sia stata corretta, ma soprattutto quale sarà il futuro di Conte, viste le tante voci che si susseguono sul suo futuro.