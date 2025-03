Un furto “marchiato” Juventus: la polizia smaschera l’illecito | In arrivo pene severissime

C’è il club bianconero in qualche modo coinvolto in quello che viene considerato l’ennesimo illecito sportivo degli ultimi tempi.

L’ultimo turno di Serie A che ha preceduto la sosta è stato importante e rischia anche di essere determinante per le sorti del campionato di Serie A 2024/2025. La vittoria netta e pesante dell’Inter sul campo dell’Atalanta ha detto che i nerazzurri restano la squadra più forte del torneo e, molto probabilmente, si apprestano a trionfare per la seconda volta consecutiva in Italia.

Il margine di tre punti dal Napoli, che nel frattempo aveva pareggiato a Venezia, non riuscendo ad andare oltre allo 0-0, non è ancora rassicurante, ma rappresenta certamente la prima mini-fuga della stagione. E, a nove giornate dalla fine, potrebbe essere decisiva. Dalla lotta Scudetto non si può ancora depennare l’Atalanta, a sole sei lunghezze dall’Inter, ma sicuramente è ormai uscita del tutto la Juventus.

Dopo che due settimane fa i bianconeri si erano portati a meno sei dall’Inter, infatti, sono arrivate due sconfitte pesantissime che hanno acuito una crisi che era già stata aperta dalle eliminazione nelle coppe per mano di Psv Eindhoven ed Empoli. Ora, il momento è di quelli davvero difficili in casa Juve, con la società che si trova a dover far fronte anche alla contestazione dei tifosi.

Il futuro di Thiago Motta sembra ormai segnato anche se Cristiano Giuntoli, dopo l’umiliazione subita in casa della Fiorentina, lo ha voluto confermare e gli ha fatto sentire, almeno a parole, la vicinanza di tutto il club e l’ambiente. Il tecnico italo-brasiliano dovrà riuscire a ricompattare il gruppo per cercare almeno di centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Juve, continua il periodo negativo

Dopo i 250 milioni di euro, circa, spesi dal club sul mercato, tra sessione estiva e invernale, infatti, non qualificarsi alla prossima Champions sarebbe un danno economico clamoroso che, ovviamente, comprometterebbe anche il bilancio societario e gli investimenti in vista della prossima stagione.

Continua il periodo negativo che dura da diversi anni, quindi, in casa Juventus che è stata attraversata, qualche stagione fa, anche dai vari processi per plusvalenze fittizie e falso in bilancio. Notizie che sono state commentate, soprattutto dai tifosi delle squadre nemiche del club bianconero, con ilarità e con i soliti luoghi comuni della “Juve che ruba”.

Il ladro di Firenze e il tatuaggio della Juve

Stessa retorica che, tra lo scherzo e il faceto, ha accompagnato una notizia di cronaca che arriva direttamente da Firenze. Un uomo, infatti, è stato arrestato dopo aver compiuto dodici furti nel capoluogo toscano. La Polizia ha concluso le indagini ed è risalita all’identità del ladro che ora dovrà scontare la sua pena per i reati commessi.

Su X, nel frattempo, il Profilo Fcinter1908, non ha perso occasione per riportare la notizia che, il ladro in questione avesse un tatuaggio della Juventus e, quindi, questo, sempre seguendo il luogo comune della “Juve che ruba”, avrebbe facilitato la indagini della Polizia che così avrebbe riconosciuto più facilmente l’autore dei 12 furti.