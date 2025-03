Un miliardo di euro per il Milan: il progetto targato Maldini | I rossoneri tornano grandi

L’ex Capitano e bandiera rossonera ha un piano per riprendersi il club rossonero e riportarlo agli antichi splendori.

Il Milan che vive una stagione sottotono, tra il nono posto in classifica, le divisioni interne alla dirigenza e una proprietà pressoché inesistente dal punto di vista fisico, sta anche vivendo una contestazione molto pesante da parte della tifoseria che crea un clima davvero pesante all’interno di San Siro durante le partite casalinghe dei rossoneri.

La Curva continua a cantare: “Cardinale devi vendere, Vattene”, facendo riferimento all’attuale proprietario del club, ma la maggior parte dei tifosi milanisti, sia quelli che popolano i social, sia quelli che seguono il Milan tra tv e stadio, sono orfani soprattutto di una persona e di una figura: Paolo Maldini.

L’ex Capitano e bandiera di una vita rossonera, che con suo padre e suo figlio ha attraversato circa sei decenni di storia del Milan, fu licenziato nell’estate 2023 in tronco dal nuovo proprietario, Gerry Cardinale e sostituito dall’attuale dirigenza. Un allontanamento mai del tutto capito e compreso dal popolo rossonero, ma soprattutto un affronto al DNA, alla storia e a tutto ciò che il club rappresenta e rappresentava nel Mondo.

A parte le modalità con cui è stata presa e comunicata quella decisione, anche dal punto di vista squisitamente tecnico, la scelta di Cardinale è sembrata del tutto ingiustificata. Paolo Maldini, infatti, aveva riportato il Milan ad essere competitivo e addirittura alla vittoria dello Scudetto dopo ben undici anni.

Milan, c’è un pre e un post Maldini maledettemente simili

Un progetto, quello targato Elliott, con Maldini, Massara e Gazidis in dirigenza che stava pian piano riportando il Milan ai fasti di un tempo, con mercati oculati e una crescita costante del club, sia a livello sportivo, con la scelta dei calciatori e i risultati in campo che erano tornati a sorridere al Diavolo, sia a livello economico-finanziario.

C’è un Milan pre Maldini in dirigenza e c’è un Milan post Maldini in dirigenza. I risultati dicono chiaramente questo, con sette anni di assenza dalla Champions prima del ritorno di Paolo, il ritorno in Champions e alla vittoria di uno Scudetto con l’ex Capitano dirigente, e una squadra al nono posto ora che si è scelto di farlo fuori.

Milan, il piano di Maldini per tornare

In questi giorni, però, stanno circolando insistentemente sui social alcune notizie che farebbero felici i tifosi del Milan. Voci che, in realtà, sono nate già nei mesi scorsi, ma che ora si stanno intensificando. Nulla di ufficiale o confermato, sia chiaro, ma soltanto informazioni che, se dovessero trovare riscontro anche in futuro, avrebbero del clamoroso. Secondo diversi utenti X, infatti, Maldini avrebbe un piano per riprendersi il Diavolo.

L’ex Capitano e bandiera rossonera, infatti, starebbe facendo il giro della penisola araba, in Arabia Saudita, quindi, per rastrellare un miliardo e mezzo di euro, cercando investitori e finanziatori disposti a prelevare il Milan. Questo il progetto di Maldini che sarebbe garante e fungerebbe da Presidente, con una nuova proprietà, molto facoltosa, alle sue spalle. Questo il tweet, nello specifico, dell’utente MickOnsenta che ha ripreso una voce che, come detto, sta circolando con insistenza nelle ultime ore: “Paolo Maldini ha rastrellato un Miliardo e mezzo di euro in giro per la penisola araba ed ora sta tornado a Milano per la Revenge Season”.