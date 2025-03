Juventus, l’indagine della questura rivela i colpevoli: arresti e penalità gravissime | Il giudice si è espresso

Arriva una decisione che riguarda anche il club bianconero ed una sentenza che era attesa con ansia da qualche giorno.

La doppia umiliante sconfitta in campionato prima della pausa ha ufficialmente aperto una delle crisi più profonde degli ultimi anni in casa Juventus. Dopo lo 0-4 casalingo contro l’Atalanta, infatti, è arrivato il 3-0 subito in casa della Fiorentina che ha mostrato tutta l’inconsistenza e la mancanza di reazione della squadra bianconera.

I tifosi ormai sono sul piede di guerra e contestano apertamente società, allenatore e giocatori. Il rapporto tra Thiago Motta e la squadra, inoltre, sembra essersi logorato definitivamente e difficilmente si potrà pensare ad una Juventus con il tecnico italo-brasiliano in panchina anche nella prossima stagione.

Cristiano Giuntoli, nel post di Fiorentina-Juventus, lo ha confermato in vista di questo finale di stagione, ma le strade sembrano destinate a separarsi a fine maggio. Il progetto, quindi, si può definire già fallito e a pesare sono state ovviamente anche le due eliminazioni dalle Coppe, arrivate per mano di Psv Eindhoven ed Empoli.

Eliminazioni che avevano già aperto una netta frattura tra il popolo bianconero e la squadra, tecnico e dirigenti compresi. La batosta di Firenze, inoltre, è stata mal digerita anche per il rapporto poco amichevole con i tifosi della Fiorentina che non hanno mai amato la Vecchia Signora e domenica sera lo hanno voluto ricordare a chiare lettere.

Coreografia tifosi Fiorentina, la Juve vuole vederci chiaro

Proprio a proposito di ciò, intanto, Tuttosport, nelle ore scorse, ha riferito che la Juventus voleva tutelarsi e farsi rispettare dopo quanto accaduto sugli spalti del Franchi di Firenze. Negli attimi precedenti alla partita tra Fiorentina e Juventus, infatti, la Curva Fiesole ha esposto una coreografia offensivo e irripetibile nei confronti del club bianconero.

Quanto accaduto ha scatenato la reazione della società bianconera che ha chiesto chiarimenti alla FIGC e alla Lega Calcio, ma ha anche avanzato una richiesta di approfondimento di indagine alla Questura di Firenze per capire chi fossero i responsabili di tale atto e prendere i provvedimenti più opportuni contro di loro. Si attendeva, così, solo la decisione del Giudice Sportivo che era prevista per martedì 18 marzo.

Coreografia contro la Juve, la decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha comminato 50mila euro di multa alla Fiorentina per la coreografia offensiva mostrata dalla curva Fiesole prima del match contro la Juve. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha sanzionato la società viola con un’ammenda e con diffida perché “i suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Ferrovia” hanno esposto una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria”.

Per la decisione di multare la Fiorentina hanno inciso anche, come si legge nel referto: “i cori beceri intonati dai suoi sostenitori nel corso della gara nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria e, infine, per aver lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”.