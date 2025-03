Ma quale Premier: lo prende la Juve per 25 milioni | Giuntoli porta a Torino uno dei top del campionato

Giuntoli si muove in anticipo e porta a Torino uno dei migliori del campionato. Affare da 25 milioni di euro. Premier League beffata.

Ufficializzato ormai da diverse ore l’esonero di Thiago Motta, che ha ceduto il testimone a Igor Tudor, la Juventus continua a lavorare sui prati della Continassa in vista dell’importantissimo match interno di sabato 29 marzo contro il Genoa di Patrick Vieira.

Appuntamento, quello delll’Allianz Stadium contro il Grifone, al quale i bianconeri arrivano con l’ovvio intento di ottenere una vittoria dopo le due pesanti disfatte consecutive rimediate contro Fiorentina e Atalanta nelle ultime due gare di campionato giocate prima della sosta per gli impegni in Nations League dell’Italia di Luciano Spalletti.

Due debacle di fila, quelle contro viola e nerazzurri, in cui la Vecchia Signora ha incassato sette gol senza segnarne neanche uno, che hanno inevitabilmente influito sulla decisione della società torinese di sollevare dall’incarico il poc’anzi menzionato Thiago Motta. Giunto all’ombra della Mole tra l’entusiasmo generale dopo l’ottimo campionato 2023-2024 condotto alla guida del Bologna, l’ex centrocampista di Inter e Paris Saint Germain ha miseramente fallito, dimostrando, purtroppo, di non essere forse ancora pronto per una grande piazza.

Partita col sogno certamente non troppo nascosto di conquistare uno scudetto che sulla sponda bianconera del Po manca ormai dalla stagione 2019-2020, la Juventus dovrà ora rimboccarsi le maniche per non rischiare di restare fuori anche dalla zona Champions. Mancare la qualificazione all’edizione ’25-’26 della massima competizione continentale per club è infatti scenario che il club piemontese non può assolutamente permettersi. Tempo per rimettersi in carreggiata ancora ce n’è, ma sbagliare non si può più.

Juve, sguardo alla stagione che verrà

Affidatasi, come detto, a Igor Tudor, che esordirà in panchina sabato alle 18.00 in occasione dell’incontro interno contro il Genoa, la Juventus ha iniziato a guardare inevitabilmente anche alla prossima stagione alla luce del purtroppo rumoroso fallimento di quella attuale.

Fallimento, testimoniato dalle clamorose eliminazioni in Champions League e Coppa Italia, dalla sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan e dal non essere mai stata realmente in corsa per lo scudetto, che il gruppo del presidente Ferrero potrà solamente addolcire ottenendo il pass per la fase campionato della Champions League 2025-2026. Accesso, quello alla massima manifestazione continentale per club, che servirà per determinare la portata degli investimenti che la società proverà a fare in estate.

Tutti pazzi per Solet: anche la Juventus sul gioiello dell’Udinese

Intenzionata chiaramente a rinforzarsi in vista della stagione 2025-2026, la Juventus del presidente Ferrero avrebbe iniziato ad annotare sul proprio taccuino i nomi di vari giocatori che potrebbero giungere a Torino la prossima estate per ampliare e migliorare la rosa bianconera in vista della stagione 2025-2026.

Vari giocatori, tra cui Oumar Solet dell’Udinese, che, balzato agli onori della cronaca grazie all’ottimo impatto avuto da gennaio in poi con la maglia del club friulano, sarebbe recentemente finito nella lista dei desideri di Cristiano Giuntoli che, desideroso di farsi perdonare dopo l’infruttuosa campagna acquisti della scorsa estate, potrebbe presto bussare alla porta del patron Pozzo per prendere informazioni su di lui. Seguito anche da molti club di Premier League e Bundesliga, così come anche da Inter, Milan e Napoli, il classe 2000 ex Salisburgo è valutato non meno di 25 milioni di euro dalla società bianconera che, consapevole di non poterlo trattenere, dovrà solo decidere con quale società sedersi a tavolino nei prossimi mesi.