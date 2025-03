Ti aspetto fuori: faccia a faccia con Leclerc dopo la squalifica | Il pilota portato davanti ai commissari

Charles Leclerc si confronta con i commissari dopo la squalifica al Gran Premio della Cina, il motivo adesso è più chiaro

Una domenica amara per la Ferrari. Dopo il deludente posizionamento finale nel Gran Premio d’esordio di Melbourne, è andata persino peggio in Cina. Doppietta della McLaren con la vittoria dell’australiano Oscar Piastri che ha battuto tutti sul tracciato di Shanghai, concludendo la corsa davanti al compagno di scuderia Lando Norris. Al terzo posto un altro inglese, George Russell, al secondo podio di fila, con la Mercedes.

Eppure le aspettative erano diverse, dato che Lewis Hamilton aveva vinto la Sprint Race. La gara era, invece, finita con il quinto e il sesto posto dei due ferraristi che sono stati poi squalificati poche ore dopo il termine.

Le loro monoposto sono state ritenute irregolari dopo le ispezioni eseguite dal personale della FIA a causa di un errore di calcolo, imperdonabile, da parte degli uomini della Rossa.

Non è ammissibile che una scuderia che punta al titolo costruttori non controlli che la propria vettura rispetti tutti i requisiti necessari per poter gareggiare. Il regolamento è molto rigido e ha subito diverse modifiche negli ultimi anni. Ma scopriamo cosa è successo.

Per quali motivi sono state squalificate le due Ferrari dopo il Gran Premio della Cina

La vettura di Leclerc, dopo lo scarico del carburante residuo del serbatoio, pesava 799 kg, mentre il minimo consentito dal regolamento in vigore in Formula 1 è di almeno 800. I commissari hanno quindi ufficializzato la squalifica dopo aver certificato che la SF-25 del monegasco non rispettava questo dettaglio fondamentale.

Diverso il motivo della squalifica di Lewis Hamilton. Gli ispettori hanno rilevato un’eccessiva usura dello skid nella parte centrale della vettura, di 0,4 millimetri sotto il limite consentito. La questione riguarda, quindi, l’altezza da terra della macchina.

Un inizio di stagione in salita per la Ferrari

Punti persi che potrebbero incidere nella classifica conclusiva per una Ferrari che rischia di trovarsi nella stessa situazione della scorsa annata, quella di dovere rimontare uno svantaggio maturato nelle prime corse.

Ci si aspetta molto da questa inedita accoppiata che ha il talento per battere i rivali e regalare agli appassionati tifosi del Cavallino Rampante un trionfo che manca ormai da troppo tempo, commisurato alla sua gloriosa storia.