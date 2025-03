130 milioni per dire addio ai rossoneri: il prezzo è già stato accordato | Con quei soldi comprano tre top player

La proprietà ha fissato la cifra per far partire il top player dei rossoneri, con questo sacrificio sarà allestito un organico di alto livello

Anche se la stagione in corso non ha ancora avuto i propri esiti, le dirigenze sono al lavoro per iniziare a progettare la prossima. I ragionamenti potrebbero subire variazioni sulla base del posizionamento finale dei club, con i bilanci da tenere sotto controllo. La prima edizione del Mondiale per club potrebbe influire sulle manovre nella prima fase del mercato estivo, che potrebbe entrare nel clou in anticipo.

Diversi cambi sono previsti anche in panchina. Il Real Madrid dovrebbe salutare Carlo Ancelotti così come il Manchester City Pep Guardiola. I due tecnici sono arrivati alla fine del loro ciclo vincente alla guida dei Blancos e del club inglese che ha subito un ridimensionamento negli ultimi mesi.

Discorso analogo in Italia, con la sola Inter che pare certa della riconferma di Inzaghi, il cui contratto dovrebbe essere prolungato. Rivoluzioni previste in molti organici, con possibili scambi tra i top club e scommesse dall’estero.

Il livello del calcio italiano è migliorato negli ultimi anni, come testimoniano i risultati raggiunti in campo internazionale. C’è fiducia sul rendimento di Inter, Lazio e Fiorentina nel rush conclusivo delle tre competizioni europee.

I rossoneri hanno deluso in Champions, l’eliminazione è stata inaspettata

Tra le deluse, invece, c’è il Milan che non ha centrato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, fallendo due match ball ghiotti, sconfitto dalle abbordabili Dinamo Zagabria e Feyenoord.

Nel girone unico i rossoneri sono usciti sconfitti anche dal campo del Bayer Leverkusen. I campioni di Germania in carica hanno vinto al termine di una gara molto equilibrata, con diversi errori sotto porta da parte della squadra, allora allenata da Fonseca.

Il top player partirà solo di fronte a un’offerta di enorme portata

Gli uomini di Xabi Alonso sono al secondo posto in Bundesliga a otto giornate dal termine del campionato tedesco, con sei punti di distacco dalla capolista Bayern Monaco.

Tra i gioielli della rosa c’è Florian Wirtz che la proprietà valuta intorno ai 130 milioni. Il classe 2003 ha messo a segno nove reti e aiutato i compagni di reparto fornendo dieci assist.