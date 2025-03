ADL non bada a spese: coi soldi di Kvara e Osimhen prende la stella del campionato | In azzurro in estate

Napoli già al lavoro in vista della prossima stagione. ADL prende per Conte la stella del campionato. Pagata coi soldi di Kvara e Osimhen.

In piena corsa per lo scudetto insieme a Inter e Atalanta, il Napoli di Antonio Conte si prepara ad aprire i cancelli del Maradona al Milan di Sergio Conceicao in occasione del posticipo serale di domenica 30 marzo, valevole per la 30esima giornata di campionato in Serie A.

Gara, quella interna contro i rossoneri, alla quale i partenopei giungono con l’obbligo di ottenere una vittoria che non solo garantirebbe un avvicinamento deciso alla qualificazione alla prossima Champions League, ma anche di tenere il passo dei nerazzurri di Simone Inzaghi, attualmente in vetta con tre punti di vantaggio.

Il pareggio a reti bianche rimediato a Venezia prima della sosta e la seguente affermazione del Biscione contro l’Atalanta, hanno infatti fatto scivolare in seconda posizione la formazione campana che, prima in graduatoria fino a poche settimane fa, deve ora inseguire per la prima volta in stagione.

Battere il Milan domenica sera non sarà chiaramente facile per Lukaku e compagni che, pronti ad essere spinti dal calore dei propri sostenitori, dovranno ritrovare immediatamente la vittoria per non rischiare di dire sciaguratamente addio al sogno di collocare in bacheca quello che sarebbe il quarto scudetto della storia della società azzurra.

Napoli, tra sogno scudetto e piani per la prossima stagione

Ancora in piena corsa, come detto, per quello che potrebbe essere il quarto tricolore della sua storia, il Napoli di Aurelio De Laurentiis guarda al prossimo futuro e inizia a gettare le basi di quella che sarà la strategia da attuare in sede di calciomercato la prossima estate.

Una strategia, per la quale verranno innanzitutto utilizzati i soldi incassati dalla cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain e Osimhen al miglior offerrente, il cui obiettivo sarà ovviamente quello di rinforzare e ampliare la rosa della squadra anche in vista della quasi certa partecipazione alla prossima Champions League.

ADL, pazza idea Lookman: il gioiello dell’Atalanta al servizio di Conte

Venduto Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, che lo scorso 17 gennaio ha versato nelle sue casse ben 75 milioni di euro, il Napoi del presidente, Aurelio De Laurentiis, avrebbe iniziato a prendere informazioni su Ademola Lookman dell’Atalanta, ad oggi considerato il perfetto sostituto del georgiano dai suoi uomini di mercato.

Desiderosa di essere competitiva tanto in Italia quanto in Europa, la società campana, stando a quanto riportato nei giorni scorsi da Sky Sport, in estate potrebbe infatti fare un serio tentativo per l’esterno nigeriano classe ’97, investendo parte dei soldi incassati dalle cessioni di Kvaratskhelia e Osimhen. Legato alla Dea da un contratto che scadrà nel 2026, l’ex Lipsia ed Everton sarebbe un rinforzo ovviamente ben gradito da Antonio Conte il quale, desideroso di inserire in gruppo un profilo con le stesse caratteristiche di Kvaratskehlia, spera nella buona riuscita della trattativa così da poter pensare ancora più in grande col suo Napoli.