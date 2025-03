Furlani, il doppio colpo è realtà: i due ex Serie A hanno detto sì | Al Milan per rilanciarsi

Il Milan piazza il doppio colpo. L’amministratore delegato, Giorgio Furlani, porta in rossonero due ex Serie A. Tornano per rilanciarsi.

Chiamato a risalire la classifica per raggiungere quel quarto posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League, il Milan di Sergio Conceicao vola a Napoli per affrontare gli uomini di Antonio Conte in quello che, senza alcun’ombra di dubbio, è il big match della 30sima giornata di campionato in Serie A.

Appuntamento, quello dello Stadio Diego Armando Maradona, al quale i rossoneri arrivano col chiaro intento di ottenere un successo che non solo permetterebbe loro di portare a tre la propria striscia di vittorie consecutive dopo quelle contro Como e Lecce, ma anche di alimentare la speranza di un accesso alla prossima edizione della massima manifestazione continentale per club, ad oggi unico obiettivo raggiungibile in campionato.

Mai in lotta per lo scudetto ed eliminato prematuramente dalla Champions, al Diavolo non resta infatti che raggiungere il quarto posto e vincere la Coppa Italia per addolcire una stagione in cui l’unica nota positiva, almeno per ora, è la vittoria della Supercoppa Italiana, conquistata a Riyad lo scorso 6 gennaio ai danni dell’Inter.

Portare a casa uno di questi due obiettivi è pressoché obbligatorio per Leao e compagni che, chiamati a non commettere più passi falsi da qui a fine maggio, non possono assolutamente permettersi di restare fuori dalle manifestazioni continentali.

Furlani vuole Paratici al Milan

Chiamato, come detto, a centrare una qualificazione europea, che può arrivare raggiungendo il quarto posto in campionato o vincendo la Coppa Italia, il Milan dell’amministratore delegato, Giorgio Furlani guarda anche alla prossima stagione e valuta la possibilità di inserire in dirigenza, nelle vesti di direttore sportivo, l’ex Juventus e Tottenham, Fabio Paratici.

Attualmente senza incarico dopo la fine della sua esperienza londinese datata aprile 2023, il dirigente emiliano è infatti il candidato numero uno sulla lista del club rossonero il quale, desideroso di tornare quanto prima ai vertici tanto in Italia quanto in Europa, potrebbe portarlo all’ombra della Madonnina già nelle prossime settimane.

Milan, con Paratici può arrivare anche Kulusevski: i due ex Juve verso il ritorno in Serie A

Pronto, come detto, a mettersi in contatto con Fabio Paratici, che potrebbe presto “rinforzare” il pacchetto dirigenziale della società, il Milan di Gerry Cardinale pensa anche al campo e mette nel mirino l’ex Juventus, Parma e Atalanta, Dejan Kulusevski.

Non più centrale nei piani di Ange Postecoglou al Tottenham, il classe 2000 potrebbe infatti tornare in Serie A la prossima estate per vestire la gloriosa maglia rossonera del Milan. Stando a quanto riferito nei giorni scorsi da Calciomercato.com, l’approdo del talento svedese nel capoluogo lombardo è strettamente collegato a quello di Fabio Paratici che, innamorato calcisticamente di lui al punto da strapparlo alla Juve tre anni fa per portarlo a Londra, potrebbe giocare un ruolo fondamentale in un’eventuale trattativa tra Diavolo e Spurs.