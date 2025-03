“Il Milan vende tutti”: il progetto riparte da zero | Era necessario per salvaguardare il bilancio

Il club rossonero potrebbe ritrovarsi in enormi difficoltà economiche senza la qualificazione alla prossima Champions League.

Una stagione che potrebbe addirittura concludersi con due trofei in bacheca, se dovesse arrivare anche il trionfo in Coppa Italia dopo quello di inizio gennaio in Supercoppa Italiana, ma che resta e resterebbe pienamente insufficiente e da dimenticare.

Questo perché, almeno per come vanno le cose in questo momento, il Milan è al nono posto in classifica e difficilmente riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions League. Staccare il pass per la competizione continentale più importante per club, ormai, è diventato l’obiettivo minimo per tutte le grandi squadre e non centrarlo comporta sempre un problema e un danno economico.

La nuova Champions League, infatti, porta nelle casse di ogni squadra, anche soltanto con la semplice partecipazione, 60 milioni di euro, ai quali vanno ad aggiungersi, poi, i proventi delle vittorie, gli incassi da stadio e gli eventuali guadagni per i possibili passaggi del turno.

Anche per una squadra come il Milan, che ultimamente ha i bilanci in ordine e addirittura ha chiuso gli ultimi bilanci economici in utile, non qualificarsi per la Champions League comporta un bagno di sangue e compromette la possibilità di poter agire senza problemi nella campagna di rafforzamento estiva. Anzi, secondo molti addetti ai lavori ed opinionisti, il rischio è quello di dover vendere alcuni gioielli della rosa attuale per mantenere il bilancio in ordine.

Milan, la lista dei possibili sacrificati

Si susseguono senza sosta, infatti, le voci su alcune possibili cessioni del Milan, con dei sacrifici necessari per i motivi summenzionati. Di calciatori che fanno gola ai top club europei, peraltro, il club rossonero ne ha davvero tanti e non è difficile pensare che in estate qualcuno possa bussare alla porta del Diavolo per chiedere i gioielli della casa.

I nomi sono sempre gli stessi. Da una parte ci sono i vari Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafael Leao. I tre ‘senatori’ dello spogliatoio rossonero, per un motivo o per un altro, stanno vivendo una stagione complicata e il Milan potrebbe decidere di cedere uno di loro, o anche di più, per mantenere il bilancio in ordine, ma soprattutto per chiudere il cerchio su un progetto che può dirsi concluso.

Milan, gioielli in vendita?

Dall’altra, però, ci sono anche i gioielli che, nonostante le mille difficoltà di questa stagione, hanno brillato anche in questi mesi e triplicato il loro valore di mercato. Parliamo di Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, i due migliori uomini di questo 2024/2025 che, attualmente, superano i 60 milioni di euro come valore di mercato.

Secondo molti tifosi del Milan bisogna però ripartire dall’olandese e dall’americano, mentre da sacrificare sarebbero soprattutto i vari Theo e Leao. Qualcuno, però, ha anche fatto ironia sui social, soprattutto su X, ricordando come la stampa sportiva italiana sia concentrata sulle presunte disgrazie del club rossonero e ne scriva ogni giorno per creare panico tra i tifosi e fomentare il malcontento, quando invece la situazione economico-finanziaria del Diavolo sarebbe tutt’altro che complicata e non ci sarebbe invece bisogno di cedere i migliori.