Troppi soldi sul piatto per dire no | Inzaghi, altro che futuro all’Inter: via da da Milano e stipendio quintuplicato

Marotta e Inzaghi a colloquio. Sarà addio all’Inter a fine stagione. L’offerta giunta in Viale della Liberazione è di quelle irrinunciabili.

Battuta 2-1 l’Udinese di Kosta Runjaic nel match della 30esima giornata di campionato giocato al Meazza domenica pomeriggio, l’Inter di Simone Inzaghi continua la sua marcia verso il 21esimo scudetto della sua storia dopo aver trionfato meritatamente lo scorso anno.

I nerazzurri, attualmente primi con tre punti di vantaggio sul Napoli di Antonio Conte, che nel posticipo serale di domenica 30 marzo ha sconfitto per 2-1 il Milan di Sergio Conceicao al Maradona, vogliono infatti confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo per regalare un’altra gioia ai propri tifosi.

Tifosi che, consapevoli della forza del gruppo, hanno quindi iniziato a sognare, seppur in pochi ne parlino al momento, uno storico Triplete bis dopo quello conquistato straordinariamente nella stagione 2009-2010. Essendo la Beneamata ancora in corsa in Coppa Italia e Champions League, il diffondersi di pensieri di questo tipo all’ombra nerazzurra della Madonnina appare quantomai inevitabile.

Portare a casa Scudetto, Coppa Italia e Champions League è certamente possibile per Lautaro e compagni che, chiamati a un finale di stagione decisamente infuocato, non dovranno, però, commettere passi falsi per entrare nuovamente nella storia. La parola, come sempre, al campo.

Confermare Inzaghi e ringiovanire la rosa

Chiamata, come detto, a un finale di stagione che si preannucia rovente, l’Inter del presidente e amministratore delegato, Beppe Marotta, guarda anche al futuro e inizia a stilare la lista delle cose da fare in vista della stagione 2025-2026. Innanzitutto la conferma in panchina di Simone Inzaghi che, legato ormai ai nerazzurri dal 2021, dovrebbe restare a Milano anche grazie a un adeguamento d’ingaggio, pronto a passare dagli attuali complessivi nove milioni e mezzo (sei e mezzo di parte fissa più tre di bonus) a sette milioni e mezzo più bonus legati ai risultati.

Bonus che, senza addentrarci particolarmente nella questione, potrebbero portare il tecnico piacentino a percepire qualcosa come dieci milioni netti di euro all’anno. L’altro obiettivo del club per la prossima annata è quindi quello di ringiovanire e allo stesso tempo rinforzare la rosa che, tra le più vecchie d’Europa, in estate potrebbe e dovrebbe accogliere vari profili annotati già da tempo sui taccuini degli uomini di mercato meneghini.

Ingaggio quintuplicato e addio Inter: l’Al-Hilal si prende Barella

Fiore all’occhiello dell’Inter di Simone Inzaghi in lotta per Scudetto, Coppa Italia e Champions League, Nicolò Barella sarebbe finito recentemente nel mirino dei arabi dell’Al-Hilal, pronti a fare un tentativo per lui la prossima estate. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi, il centrocampista nerazzurro avrebbe infatti ricevuto un’offerta monstre da parte del club della Saudi Pro League, disposto a garantirgli un ingaggio da ben 35 milioni netti di euro all’anno per quattro anni.

Offerta d’ingaggio, alla quale l’Inter non può ovviamente arrivare, che potrebbe var vacillare e non poco il classe ’97 ex Cagliari il quale, attualmente legato alla società meneghina da un contratto fino al 30 giugno 2029 con ingaggio da sette milioni all’anno, non è detto scarti a priori l’ipotesi di veder quintuplicato il proprio stipendio. L’attaccamento di Barella all’Inter, almeno per ora, non è in dubbio. Certo è che 35 milioni all’anno sono veramente tanti.