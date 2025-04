Lo scambio è confermato: Vlahovic in Premier, lui in A | Giuntoli, accordo col top club inglese per il nuovo numero 9

Vlahovic lascia la Juventus e vola in Premier. Giuntoli ha trovato l’accordo per lo scambio col top club inglese. In bianconero un nuovo 9.

Reduce dalla sofferta ma importante vittoria di misura ottenuta contro il Genoa lo scorso 29 marzo, la Juventus di Igor Tudor continua a lavorare intensamente sui campi della Continassa per raggiungere il quarto posto che vorrebbe dire Champions League.

Mai in lotta per lo scudetto, eliminata in semifinale di Supercoppa Italiana, al playoff di Champions League e ai quarti di Coppa Italia, alla Vecchia Signora non resta che provare a concludere il campionato tra le prime quattro per rendere meno amara una stagione purtroppo destinata a finire quanto prima nel dimenticatoio.

Con poco meno di due mesi ancora da dedicare alla Serie A, i bianconeri hanno infatti da raggiungere solo il piazzamento per la fase campionato della prossima Champions League prima di concentrare tutte le energie sul Mondiale per club che li vedrà impegnati negli Stati Uniti a partire dal prossimo 18 giugno.

Data, questa, in cui i piemontesi affronteranno gli emiratini dell’Al-Ain, prima della quale la società potrebbe sfruttare la sessione straordinaria di trattative in programma dall’1 al 10 giugno per piazzare qualche colpo interessante che possa aiutare il gruppo ad andare quanto più in fondo possibile alla competizione.

Vlahovic non è intoccabile: il serbo può lasciare la Juve in estate

Miglior marcatore stagionale con 14 gol di una Juventus, come detto, in piena lotta per un posto in Champions League il prossimo anno, Dusan Vlahovic potrebbe essere ceduto in estate qualora alle porte della Continassa dovesse bussare qualche club seriamente intenzionato a trattare il suo acquisto.

Nonostante le 14 reti complessive realizzate fin qui rappresentino un bottino decisamente esiguo, l’attaccante serbo sembrerebbe avere comunque un sacco di estimatori sparsi per l’Europa. Estimatori, soprattutto in Premier League, pronti a sbarcare a Torino nei prossimi mesi per provare a strapparlo a suon di milioni al club del presidente Ferrero.

Juventus e Chelsea valutano lo scambio Vlahovic-Nkunku

Pronta, come detto, a privarsi di Dusan Vlahovic qualora sui tavoli degli uffici della sua sede dovesse arrivare un’offerta vantaggiosa, la Juventus avrebbe iniziato a prendere seriamente in considerazione la possibilità di scambiare il suo attuale numero nove con Christopher Nkunku del Chelsea.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, le due società potrebbero infatti incontrarsi nelle prossime settimane per valutare la fattibilità dell’affare che, ovviamente residente nel campo delle ipotesi al momento, potrebbe andare in porto, non è da escludere, nella succitata sessione straordinaria di trattative in programma dall’1 al 10 giugno.