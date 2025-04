Lo vogliono tutti, ma firma per l’Inter | Marotta fa felice Inzaghi: preso per 30 milioni il più corteggiato del club

Marotta accontenta Inzaghi e rinforza l’Inter. L’offerta da 30 milioni convince il club. Scartate tutte le altre pretendenti.

Felice per aver vinto egregiamente in trasferta l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany, l’Inter di Simone Inzaghi si gode il suo momento felice e continua a cullare il sogno di uno storico Triplete Bis a distanza di 15 anni da quello conquistato straordinariamente nel 2010 sotto la guida di José Mourinho.

Prima in classifica in Serie A, in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di finale di Champions League (in attesa del Mondiale per club estivo), la Beneamata ha certamente tutte le carte in regola per poter ambire alla vittoria di tutte le competizioni alle quali partecipa e parteciperà.

Se il pareggio subito in rimonta contro il Parma nell’ultima gara di campionato aveva generato più di qualche dubbio sulla stabilità fisica ed emotiva della squadra, la poc’anzi menzionata vittoria in terra bavarese ha invece schiarito tutto, facendo comprendere come il gruppo di Simone Inzaghi sia indubbiamente capace di sfoderare prestazioni superlative anche dopo momenti di difficoltà.

La strada verso l’Olimpo è chiaramente ancora lunga e tortuosa, ma Lautaro e compagni proveranno a percorrerla fino in fondo per regalare ai propri sostenitori la gioia di un Treble al quale, arrivati a questo punto della stagione, è impossibile non pensare.

Inter, tra sogno Triplete e piani per la prossima stagione

Ancora in corsa, come detto, per le vittorie di Serie A, Coppa Italia e Champions League, l’Inter del presidente e amministratore delegato, Beppe Marotta, inizia a guardare già alla prossima stagione e mette nel mirino vari elementi che potrebbero far comodo a Simone Inzaghi nei prossimi mesi.

Alla luce della sessione straordinaria di trattative in programma dall’1 al 10 giugno, fissata per permettere alle società impegnate nel prossimo Mondiale per club di rinforzarsi in vista della manifestazione, il club meneghino avrebbe iniziato ad osservare molto da vicino un elemento che nei prossimi mesi potrebbe rinforzare enormemente la sua corsia di destra. Attualmente di proprietà dell’instancabile Dumfries, con il non più giovanissimo Darmian a fargli da spalla, la fascia destra del Biscione ha infatti necessariamente bisogno di un nuovo innesto che possa ampliare le possibilità di scelta di Inzaghi.

Inter, occhi su Luis Henrique dell’OM: servono 30 milioni per portalo a Milano

Desiderosa, come detto, di rinforzare innanzitutto la propria corsia di destra, magari già per il Mondiale per club in programma negli Stati Uniti a partire dal prossimo 14 giugno, l‘Inter di Beppe Marotta mette gli occhi sull’esterno brasiliano dell’Olympique Marsiglia, Luis Henrique. Corteggiato da vari club di Premier League e dal Bayern Monaco, che potrebbero presto volare in Francia per prendere informazioni su di lui, il talento classe 2001 piace parecchio ai nerazzurri che, vista la necessità di rinfoltire la propria fascia destra, potrebbero giocare d’anticipo per portarlo a Milano già nella sessione straordinaria di trattative in programma a inizio giugno.

Stando a quanto rivelato nei giorni scorsi dal Corriere dello Sport, l’OM chiede almeno 30 milioni per lasciare andare il suo gioiello; il Biscione, però, al momento è pronto ad offrirne “solo” 25. Il punto d’incontro ancora non c’è, ma nelle prossime settimane Marotta potrebbe alzare l’offerta per accontentare tanto Inzaghi quanto il club transalpino. Non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.