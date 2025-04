Il Milan getta le basi per la prossima stagione | Annunciata la doppia firma in Via Aldo Rossi: tifosi felicissimi

Annunciata la doppia firma in casa Milan. I rossoneri pianificano già la prossima stagione. Ecco i primi colpi.

Felice per aver guadagnato l’accesso alla finale di Coppa Italia grazie allo 0-3 rifilato all’Inter di Simone Inzaghi nella gara di ritorno delle semifinali, il Milan di Sergio Conceicao si appresta a disputare senza alcun particolare stimolo le ultime gare del campionato 2024-2025.

Un campionato, iniziato con il sogno certamente non velato di portare a casa lo scudetto della seconda stella, che i rossoneri hanno però ben presto gettato alle ortiche, non riuscendo mai ad avvicinarsi a quella tanto sognata prima posizione, per la quale sono ora in lotta da diverse settimane i cugini interisti e il Napoli.

Fuori prematuramente anche dalla Champions (eliminazione nel playoff per mano del Feyenoord), in cui la società sperava di raggiungere almeno la fase a eliminazione diretta, Leao e compagni hanno addolcito leggermente la pillola vincendo, lo scorso gennaio in Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana grazie alle due vittorie in rimonta contro Juventus ed Inter.

Una magra soddisfazione, il trionfo in Supercoppa, alla quale la società meneghina proverà quindi ad accostare, il prossimo 14 maggio a Roma, la conquista della Coppa Italia che, mancante dalle sue bacheche da ben 22 anni, potrebbe diventare il suo secondo trofeo stagionale.

Milan, vincere la Coppa Italia per giocare in Europa il prossimo anno

Nono in classifica in campionato e con ormai pochissime possibilità di raggiungere una posizione valida per l’accesso a una delle tre competizioni continentali, il Milan di Gerry Cardinale si prepara a puntare tutto sulla vittoria della Coppa Italia per giocare in Europa la prossima stagione.

Battere il Bologna all’Olimpico il prossimo 14 maggio e mettere in bacheca la sesta coppa nazionale della propria storia significherebbe infatti per il Diavolo assicurarsi la qualificazione alla fase campionato dell’edizione 2025-2026 dell’Europa League. Competizione, questa, ovviamente non messa in preventivo a inizio stagione (l’obiettivo, ovviamente, era confermarsi in Champions), che rappresenta, purtroppo, tutto ciò a cui può ambire il gruppo rossonero alla luce del disastroso campionato disputato.

Milan al lavoro per i rinnovi di Theo Hernandez e Maignan

Chiamato, come detto, a vincere la Coppa Italia per poter giocare in Europa il prossimo anno, il Milan dell’amministratore delegato, Giorgio Furlani, guarda anche al futuro e continua al lavorare per i rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan.

Entrambi in scadenza nel 2026, i due giocatori francesi, stando a quanto riferito recentemente dal Corriere della Sera, dovrebbero vestire di rossonero anche nei prossimi anni vista la loro volontà di restare a Milano. Al momento, le parti non hanno ancora trovato un accordo, ma nelle prossime settimane dovrebbero tenersi nuovi incontri che dovrebbero portare, salvo clamorose sorprese, alla fumata bianca tanto attesa dai sostenitori milanisti.