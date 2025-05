Per un attaccante che parte, ce n’è uno che arriva | Commisso, ecco il dopo Kean: comprato coi soldi della clausola

Commisso cede Kean e lo rimpiazza con un nuovo attaccante. La Fiorentina saluta l’ex Juve e coi soldi della clausola compra il sostituto.

Rientrata in Italia dopo la sconfitta per 2-1 subita in casa del Betis Siviglia nell’andata delle semifinali di Conference League, la Fiorentina di Raffaele Palladino torna con la testa al campionato e mette nel mirino gli ultimi impegni della stagione con l’intento di ottenere la qualificazione alla fase campionato della prossima Champions League.

Ottenuto per l’ultima volta al termine della stagione 2008-2009, grazie al quarto posto alle spalle di Inter, Juventus e Milan, il pass per la massima manifestazione continentale per club è infatti l’obiettivo stagionale dichiarato della Viola del presidente Commisso che, mai vicinissima come ora alla quarta posizione, proverà ad ottenerla nelle prossime settimane.

Invischiata nella corsa all’Europa dei grandi insieme a Juventus, Bologna, Roma e Lazio, la formazione gigliata ha ancora tutte le possibilità di raggiungerla a distanza di 15 anni dalla ultima partita disputata nella competizione: Fiorentina-Bayern Monaco 3-2 del 9 marzo 2010.

E accanto all’accesso all’edizione 2025-2026 della Champions, Kean e compagni proveranno ovviamente a collocare anche la vittoria della poc’anzi menzionata Conference League che, sfumata negli ultimi due anni a causa delle sconfitte in finale contro West Ham e Olympiakos, rappresenta per loro la chiara possibilità di riportare a Firenze un trofeo che manca dalla Coppa Italia vinta nell’annata 2000-2001.

Fiorentina, Kean verso l’addio: spunta la clausola da 52 milioni esercitabile a luglio

Bomber irrefrenabile della Fiorentina, attualmente in corsa per la qualificazione in Champions League e per la vittoria della Conference League, Moise Kean potrebbe lasciare Firenze al termine della stagione visto il suo ottimo rendimento stagionale. Vice capocannoniere del campionato alle spalle di Mateo Retegui, l’ex Juve ha infatti iniziato ad attirare ormai da tempo le attenzioni di molti top club europei, desiderosi di servirsi di un attaccante che ques’anno ha già realizzato più di 20 gol.

Il presidente Commisso ha già fatto comprendere di voler trattenere nel capoluogo toscano il classe 2000 che, indubbiamente rinato in riva all’Arno, potrebbe però andar via nelle prime settimane di luglio qualora qualche società dovesse mettere sul piatto i 52 milioni di euro previsti dalla clausola presente nel suo contratto, esercitabile dall’1 al 15 luglio 2025. Nel caso in cui in detto intervallo di tempo dovesse concretizzarsi uno scenario di questo tipo, la Fiorentina non avrebbe infatti alcuna possibilità di trattenere il giocatore che, valutato sicuramente ben oltre i 52 milioni della clausola, dovrebbe far prevalere la sua eventuale volontà di restare a Firenze per far contenti tifosi e addetti ai lavori viola.

Fiorentina, il sostituto di Kean arriva dalla Spagna

Messa in preventivo la possibilità di perdere Moise Kean, che potrebbe andar via, come detto, nel corso della prossima estate, la Fiorentina del presidente Commisso avrebbe iniziato a sondare il terreno alla ricerca di un eventuale, valido sostituto del suo attuale numero 20.

In tal senso, stando a quanto riportato nei giorni scorsi da tuttomercatoweb, il club viola avrebbe iniziato a prendere informazioni sul classe 2004 del Celta Vigo, Fer Lopez che, schierabile sia come esterno che come centravanti, potrebbe essere acquistato grazie a una parte dei soldi che il numero uno viola potrebbe incassare dall’eventuale cessione di Kean. Al momento, ovviamente, si tratta di ipotesi e nulla più. Bisognerà aspettare l’estate per avere maggiori informazioni.