Tudor ha già le valigie in mano: strada spianata per il ritorno in bianconero | Siederà di nuovo su quella panchina

La Juventus ha deciso il nuovo allenatore, Igor Tudor è destinato a lasciare dopo il Mondiale per Club, ecco chi prenderà il suo posto

La Juventus ha tre partite per centrare l’obiettivo minimo stagionale. Dopo il pari di Bologna i bianconeri sono stati agganciati al quarto posto dalle due romane e nel prossimo weekend scenderanno in campo all’Olimpico contro la Lazio, per quella che si prospetta come una vera finale. Un risultato positivo potrebbe indirizzare la corsa Champions, prima del match casalingo contro l’Udinese e la trasferta a Venezia, con i veneti che credono ancora nella salvezza.

Da quando Igor Tudor ha preso il posto di Thiago Motta, la media punti è migliorata ma le prestazioni continuano a non essere convincenti. La linea difensiva è stata registrata ma l’attacco fa ancora fatica a pungere.

La squadra tende a verticalizzare invece di fare possesso palla ma l’incisività sotto porta resta insufficiente. Qualificarsi in Champions League consentirebbe di potere pianificare con maggiore tranquillità il futuro, anche per esigenze di bilancio.

Una stagione che si concluderà con la partecipazione alla prima edizione del Mondiale per Club che consentirà l’ingresso di nuovi e preziosi introiti nelle casse del club di Torino, utili anche per la finestra di mercato estiva.

Tudor è già con le valigie in mano, chi sarà il nuovo allenatore della Juventus?

Igor Tudor sembra destinato a lasciare la guida della Juventus dopo il torneo che si disputerà negli Usa e su X si parla di un contatto e un accordo tacito con Antonio Conte, volenteroso di tornare alla Continassa, a prescindere dal posizionamento finale di questo campionato.

Con lui la Juventus ha vinto in Italia dopo sei anni, la stessa distanza temporale che vede i bianconeri privi di scudetti.

Antonio Conte sempre più lontano da Napoli, non basta lo scudetto per convincerlo a restare

Antonio Conte è a un passo dal vincere il campionato con il Napoli al primo anno in Campania, dopo che i partenopei avevano concluso la scorsa serie A al decimo posto.

Il feeling con il patron Aurelio De Laurentiis sembra, però, essersi rovinato dopo il mancato arrivo di un degno sostituto di Kvara, ceduto durante il mercato di gennaio, e per questo motivo il suo addio è molto probabile.