Cadillac Formula 1 nomina Budkowski nuovo direttore di squadra

Marcin Budkowski, nuovo direttore di squadra per Cadillac Formula 1, annuncia il suo arrivo in pista a Zandvoort

La squadra Cadillac Formula 1 ha annunciato il nome del nuovo direttore di squadra, Marcin Budkowski, che sostituisce Graeme Lowdon. L’annuncio arriva in un momento cruciale per la scuderia statunitense, che ha debuttato nel Mondiale 2026 e sta cercando di migliorare la sua posizione in classifica. Budkowski, con oltre due decenni di esperienza nel motorsport, si unisce al team con l’obiettivo di rafforzare la sua struttura e portarla al livello competitivo. La decisione segue una transizione di leadership pianificata, in linea con l’evoluzione del team dalla fase iniziale di sviluppo verso un’era di maggiore prestazione.

Un passo avanti per la squadra

Budkowski, noto per la sua esperienza in squadre come Prost, Ferrari e Alpine, ha contribuito a diversi successi e ha lavorato in posizioni di leadership in organizzazioni di alto livello. La sua nomina segna un ulteriore passo nella costruzione di una squadra di nuova generazione, in grado di competere al livello più alto. “Il nostro obiettivo non è solo partecipare alla Formula 1, ma costruire un team in grado di competere al massimo livello”, ha dichiarato Dan Towriss, CEO del team.

Un’esperienza unica nel paddock

Budkowski, che ha lavorato in diverse squadre di punta, ha dimostrato una capacità straordinaria nel gestire le sfide tecniche e strategiche del motorsport. Il suo background include posizioni di responsabilità in organizzazioni come la FIA e in squadre come Renault e Alpine. Il suo arrivo al team Cadillac Formula 1 rappresenta un’opportunità per migliorare la struttura operativa e il processo decisionale. La sua esperienza in posizioni di leadership è un fattore chiave per il successo del team.

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La decisione di sostituire Lowdon, che ha guidato il team durante la sua fase iniziale, è stata vista come una mossa strategica per portare nuove competenze e una visione più lungimirante. La squadra, che ha visto i suoi piloti, tra cui Checo Pérez, affrontare problemi di affidabilità, spera che la nuova leadership possa portare una maggiore stabilità e una migliore gestione delle risorse. La stagione 2026 si avvia con un’attenzione particolare al futuro del team.

Il team Cadillac Formula 1 ha anche sottolineato l’importanza del lavoro di Budkowski nel migliorare la comunicazione interna e nel supportare le decisioni in pista. La sua esperienza nel settore tecnico e nella gestione di squadre di alto livello potrebbe essere un fattore chiave per il successo del team nel prossimo futuro. La stagione inizierà a Zandvoort, dove Budkowski sarà presente per guidare i primi passi della squadra verso una nuova era di competizione.

La nomina di Budkowski si inserisce in un contesto di rumori e cambiamenti all’interno della scuderia, con la possibilità di sostituzioni per uno o entrambi i piloti. La squadra, che ha visto i suoi piloti rendere buoni risultati in gara ma non tradurre in punti a causa di problemi tecnici, spera che la nuova leadership possa portare una maggiore coerenza e una gestione più efficace. La sua esperienza e il suo background tecnico potrebbero essere determinanti per il futuro del team. Il team ha anche sottolineato l’importanza del lavoro di Budkowski nel rafforzare la struttura e nel portare una visione a lungo termine. La sua nomina segna un ulteriore passo nella costruzione di una squadra in grado di competere al livello più alto. La sua leadership potrebbe rappresentare un fattore chiave per il successo del team nel prossimo futuro.