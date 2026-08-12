Francesco Pernici in finale agli Europei: stile raro e ambizioni alte

Atleta italiano in finale agli Europei, corsa veloce e record di 1:43.84

Francesco Pernici, 23 anni, ha conquistato la finale agli Europei di atletica leggera, dimostrando un stile di corsa raro e distintivo. Il campione italiano, noto per la sua aggressività e la sua capacità di attaccare fin dal primo metro, ha superato le semifinali con un tempo di ripescaggio, pur subendo un quadruplo sorpasso. La sua prestazione ha suscitato interesse internazionale, con il suo record personale di 1:43.84, superiore al primato nazionale. Pernici, allievo del coach Dalmazio Bersini, ha dimostrato un’ambizione elevata, con l’obiettivo di vincere una medaglia in una gara molto competitiva.

Un record che non si ripete spesso

Il record dei campionati, siglato dall’irlandese Mark English, è un evento raro: 1:43.49, dopo 48 anni. Questo risultato ha suscitato ammirazione e interesse, soprattutto per la sua complessità e la tenuta mentale richiesta. Pernici, con il suo stile unico, ha dimostrato di possedere le qualità necessarie per competere a livello internazionale. Il suo approccio aggressivo, che lo vede scattare a razzo e mantenere un ritmo elevato, lo ha reso un front-runner di spessore.

Il record di English è un momento storico per la disciplina.

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Avversari di alto livello

Nella finale di giovedì 13 agosto, Pernici dovrà affrontare avversari di lusso. Tra i principali, il 33enne Mark English, bronzo agli Europei 2022 e semifinalista olimpico, il 24enne Ben Pattison, bronzo iridato nel 2023, e il 24enne Mohamed Attaoui, argento in carica. Altri nomi di spicco sono David Barroso, vincitore alle Universiadi, e Corentin le Clezio, 26enne francese. Il croato Marino Bloudek, 27enne, completa il gruppo di contendenti di alto livello. Tutti hanno dimostrato capacità e determinazione, rendendo la gara estremamente competitiva.

Pernici non si accontenterà del quinto posto.

Per Pernici, l’obiettivo non è limitarsi al quinto posto. L’atleta, con un’ambizione ben più alta, mira a una medaglia. Il suo stile, sebbene richieda un approccio più misurato per conservare energie nel finale, lo renderà un candidato forte. Il suo record personale, 1:43.84, lo colloca tra i migliori del panorama internazionale, ma la gara richiederà un’attenzione totale e una gestione strategica del tempo. La sua prestazione agli Europei ha già suscitato interesse e apprezzamento, con il suo stile raro e distintivo che lo ha reso un interprete unico del panorama internazionale. La sua carriera, guidata dal coach Dalmazio Bersini, ha visto risultati significativi, tra cui il record italiano di 1:43.60. La finale di giovedì 13 agosto sarà un test importante per il 23enne bresciano, che punta a confermare il suo status di atleta di spicco.

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