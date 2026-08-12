Capitanes: la nuova pellicola del Liverpool con Gerrard, Souness e Van Dijk in mostra il 18 agosto

Ex capitani del Liverpool discutono il ruolo di leader in una pellicola in onda il 18 agosto

Il Liverpool FC ha annunciato la messa in onda il 18 agosto di una nuova pellicola intitolata “Capitanes”, che mette in scena un trio di ex capitani della squadra: Steven Gerrard, Graeme Souness e Virgil van Dijk. La produzione, realizzata in collaborazione con la pagina ufficiale del club, presenta una riflessione sul ruolo e l’importanza del capitano nel calcio, attraverso una serie di interviste e dibattiti tra i tre ex leader. L’evento, che si svolgerà in esclusiva online, rappresenta un’occasione per celebrare la tradizione e l’identità del club, con un focus particolare sulle figure di spicco che hanno guidato la squadra nel corso degli anni.

Un tributo alla leadership calcistica

La pellicola, intitolata “Capitanes”, è un progetto che ha visto la collaborazione tra il Liverpool FC e un team di produttori locali, con l’obiettivo di creare un contenuto che celebri la leadership calcistica. Steven Gerrard, ex capitano e uno dei migliori giocatori della squadra, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando l’importanza del ruolo di guida nel calcio. Graeme Souness, ex allenatore e ex capitano, ha contribuito con le sue esperienze dietro le quinte, mentre Virgil van Dijk, pur non essendo mai stato capitano, ha partecipato come testimonial per il suo ruolo di leader in campo.

Il progetto si basa su un dibattito tra i tre ex capitani, che si svolgerà in diretta e sarà trasmesso in esclusiva sulla pagina ufficiale del club. L’evento, che si terrà il 18 agosto, è stato concepito per riflettere sul significato del ruolo di capitano e sulle responsabilità che esso comporta. La pellicola, pur non essendo un film tradizionale, è un modo per condividere le esperienze e i valori del club con un pubblico più ampio.

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Un evento in onda il 18 agosto

La pellicola sarà disponibile in esclusiva sulla pagina ufficiale del Liverpool FC, con un lancio previsto il 18 agosto. L’evento, che si svolgerà in diretta, sarà accompagnato da un dibattito tra i tre ex capitani, che discuteranno le sfide e le responsabilità del ruolo di leader. L’idea è di creare un contenuto che non solo celebri il passato, ma anche ispiri le nuove generazioni di giocatori e tifosi. La produzione, realizzata in modo professionale, include interviste, momenti di gioco e testimonianze di coloro che hanno vissuto la leadership in prima persona.

Il progetto, che ha visto la collaborazione tra il club e un team di produttori, rappresenta un’altra forma di engagement con i tifosi, che hanno sempre apprezzato la storia e la cultura del Liverpool. La pellicola, pur non essendo un film tradizionale, è un modo per condividere le esperienze e i valori del club con un pubblico più ampio. L’evento del 18 agosto sarà l’occasione per rafforzare il legame tra il club e i suoi sostenitori, attraverso un contenuto che unisce passato e presente.