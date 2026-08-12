L’unico incontro che si giocherà durante l’eclissi… con troppe incertezze

Un incontro di calcio durante l’eclissi, con giocatori e tecnici preoccupati per la salute

Il 12 agosto 2026, alle ore 20.00, si disputerà a Ciudad Real la semifinale della Copa Federación tra il Manchego e il Talavera, un incontro unico che si svolgerà durante l’eclissi solare. Tuttavia, le preoccupazioni dei tecnici e dei giocatori sono molte, a causa dell’incertezza su come l’eclissi possa influire sulla salute e sull’efficacia del gioco. L’evento astronomico, che sarà visibile in Castilla-La Mancha, ha attirato migliaia di persone, ma per il calcio rappresenta un test unico e inedito.

Un evento raro e unico

L’eclissi solare del 12 agosto 2026 sarà uno degli eventi più rari e spettacolari dell’anno. A Ciudad Real, l’eclissi inizierà alle 19.39 e raggiungerà il suo massimo alle 20.34, quando la Luna coprirà circa il 98,2% del Sole. In quel momento, il match tra Manchego e Talavera si svolgerà, con i giocatori che dovranno affrontare le condizioni di luce ridotta e l’incertezza su eventuali effetti negativi per la salute. Il tecnico del Talavera, Rubén Pulido, ha espresso le sue preoccupazioni: “Non abbiamo informazioni chiare su come l’eclissi possa influire sui giocatori, e le informazioni ricevute sono diverse. Non sappiamo se sia pericoloso guardare al sole o se possa danneggiare la salute durante la partita”.

Le preoccupazioni non si limitano alla salute dei giocatori, ma anche all’impatto sull’effettivo svolgimento del gioco. Durante le partite, i giocatori dovranno guardare al cielo per alcune azioni, come il calciatore che deve spingere il pallone in area o il difensore che deve deviare un tiro. “Se è pericoloso guardare al sole, noi stiamo giocando e in alcune situazioni dobbiamo guardare al cielo”, ha spiegato Pulido. Inoltre, non è chiaro se il sole possa illuminare la zona dei sostituti o se possa influire sulle decisioni degli arbitri.

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Un rischio per la salute e per il gioco

Nonostante le incertezze, il team del Talavera seguirà il piano stabilito dalla Federazione per arrivare in tempo e giocare nel momento previsto. “Seguiamo il piano per arrivare e giocare con l’orario che ci è stato dato”, ha detto Pulido mentre si trovava sul bus che lo portava a Ciudad Real. L’eclissi, pur essendo un evento raro, rappresenta un test per il calcio, che dovrà affrontare una situazione senza precedenti. Dopo la partita, i tifosi potranno assistere a un altro spettacolo astronomico: le Perseidi, visibili da La Solana. Tuttavia, per il calcio, l’eclissi rappresenta un evento inedito, che potrebbe influire sulle prestazioni dei giocatori e sulle decisioni degli arbitri. Nonostante le preoccupazioni, il match tra Manchego e Talavera si terrà, con l’unico obiettivo di giocare nel momento stabilito, pur affrontando le sfide di un evento raro e inedito.