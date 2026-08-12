L’unico incontro che si giocherà durante l’eclissi… con troppe incertezze
Un incontro unico in diretta con l’eclissi, ma le preoccupazioni dei tecnici per la salute dei giocatori.
Il 12 agosto 2026, alle ore 20.00, si disputerà a Ciudad Real la semifinale della Copa Federación tra il Manchego e il Talavera, un incontro unico che si svolgerà durante l’eclissi solare. Tuttavia, le preoccupazioni dei tecnici e dei giocatori sono molte, a causa dell’incertezza su come l’eclissi possa influire sulla salute e sull’efficacia del gioco. L’evento astronomico, che sarà visibile in Castilla-La Mancha, ha attirato migliaia di persone, ma per il calcio rappresenta un test unico e inedito.
Un evento raro e unico
L’eclissi solare del 12 agosto 2026 sarà uno degli eventi più rari e spettacolari dell’anno. A Ciudad Real, l’eclissi inizierà alle 19.39 e raggiungerà il suo massimo alle 20.34, quando la Luna coprirà circa il 98,2% del Sole. In quel momento, il match tra Manchego e Talavera si svolgerà, con i giocatori che dovranno affrontare le condizioni di luce ridotta e l’incertezza su eventuali effetti negativi per la salute. Il tecnico del Talavera, Rubén Pulido, ha espresso le sue preoccupazioni: “Non abbiamo informazioni chiare su come l’eclissi possa influire sui giocatori, e le informazioni ricevute sono diverse. Non sappiamo se sia pericoloso guardare al sole o se possa danneggiare la salute durante la partita”.
Le preoccupazioni non si limitano alla salute dei giocatori, ma anche all’impatto sull’effettivo svolgimento del gioco. Durante le partite, i giocatori dovranno guardare al cielo per alcune azioni, come il calciatore che deve spingere il pallone in area o il difensore che deve deviare un tiro. “Se è pericoloso guardare al sole, noi stiamo giocando e in alcune situazioni dobbiamo guardare al cielo”, ha spiegato Pulido. Inoltre, non è chiaro se il sole possa illuminare la zona dei sostituti o se possa influire sulle decisioni degli arbitri.
Un rischio per la salute e per il gioco
Nonostante le incertezze, il team del Talavera seguirà il piano stabilito dalla Federazione per arrivare in tempo e giocare nel momento previsto. “Seguiamo il piano per arrivare e giocare con l’orario che ci è stato dato”, ha detto Pulido mentre si trovava sul bus che lo portava a Ciudad Real. L’eclissi, pur essendo un evento raro, rappresenta un test per il calcio, che dovrà affrontare una situazione senza precedenti. Dopo la partita, i tifosi potranno assistere a un altro spettacolo astronomico: le Perseidi, visibili da La Solana. Tuttavia, per il calcio, l’eclissi rappresenta un evento inedito, che potrebbe influire sulle prestazioni dei giocatori e sulle decisioni degli arbitri. Nonostante le preoccupazioni, il match tra Manchego e Talavera si terrà, con l’unico obiettivo di giocare nel momento stabilito, pur affrontando le sfide di un evento raro e inedito.