Gerónimo Rulli torna al Manchester City dopo un lungo viaggio

Gerónimo Rulli posa con la maglia del Manchester City dopo il trasferimento

Gerónimo Rulli, portiere argentino di 34 anni, torna al Manchester City dopo un lungo viaggio attraverso diverse squadre. Dopo due anni al Marsella, il giocatore ha firmato un contratto di due anni con l’equipaggio di Pep Guardiola, con opzione per un ulteriore anno. Il portiere, noto per la sua classe e la sua esperienza internazionale, ha espresso entusiasmo per il ritorno. “Es uno de los retos más bonitos que he tenuto en mi carrera, porque voy a tener a grandes futbolistas a mi lado”, ha dichiarato Rulli, sottolineando l’importanza del progetto del City.

Rulli, che ha vinto la Coppa del Mondo con l’Argentina nel 2022, ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità di tornare a giocare in un club di alto livello. Il suo ritorno al City avviene dopo un periodo al Marsella, dove ha giocato due stagioni, ma ha deciso di tornare al club che lo ha visto crescere. “Ha sido una decisión facilísima”, ha spiegato Rulli, che ha visto nel City un’opportunità unica per proseguire la sua carriera.

Un passato ricco di esperienze

Rulli ha attraversato diverse squadre durante la sua carriera, tra cui Ajax, Villarreal, Montpellier, Real Sociedad e Deportivo Maldonado. Il portiere, originario di La Plata, ha iniziato la sua carriera nel 2011 con l’Estudiantes, per poi passare a squadre di alto livello in Europa. Il suo passaggio al Manchester City nel 2016-17, pur non avendo debuttato in partita ufficiale, lo ha reso parte della famiglia del club.

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Il ritorno al City avviene dopo un periodo al Marsella, dove ha giocato due stagioni, ma ha deciso di tornare al club che lo ha visto crescere. Il portiere, che ha espresso la sua voglia di iniziare a giocare con la squadra, ha anche espresso la sua aspettativa di debuttare al Etihad Stadium. “Me muero por saltar al Etihad Stadium por primera vez”, ha detto, mostrando la sua entusiasmo per il futuro.

Un’opportunità per il futuro

Il trasferimento di Rulli al Manchester City è stato effettuato per 3,5 milioni di euro, un prezzo che riflette la sua importanza per il club. Il portiere, che ha espresso la sua emozione per il ritorno, ha sottolineato l’importanza del progetto del City. “En el momento en que escuchas tu nombre vinculado al City, sientes algo difícil de describir”, ha detto, rivelando l’emozione che accompagna un ritorno a un club così prestigioso. Rulli, che ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno, ha anche sottolineato l’importanza del progetto del City. “Es uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor”, ha detto, confermando la sua fiducia nel club. Il ritorno di Rulli al Manchester City segna un’altra pagina della sua carriera, che ha visto il portiere crescere e maturare in diverse squadre.