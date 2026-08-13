Giocatori del Real Madrid e del Deportivo in campo durante un match amistoso

Il Real Madrid ha vinto in amistoso contro il Deportivo de la Coruña, con un gol decisivo di Brahim e un’assist di Lunin. La partita, giocata a Riazor, ha visto il Madrid dominare nella prima parte grazie a Soriano e Amatucci, ma il momento più importante è stato il gol del portiere, che ha illuminato la partita. Il Deportivo, pur essendo più rodato, ha subito un colpo di grazia con la rete di Brahim, che ha portato il Real Madrid al successo.

Un gol raro come un eclipse

Il gol di Brahim è stato descritto come un evento raro, simile a un eclipse totale, che capita ogni cento anni. La partita, iniziata con un caldo estivo, ha visto il Madrid affrontare un’oscurità durante le fasi più intense. L’assist di Lunin, pur non essendo un’azione tradizionale, ha permesso a Brahim di segnare, portando il Real Madrid al vantaggio. La rete è arrivata al 45′, quando il calore e la luce del sole si sono fatti sentire.

Il gol di Brahim ha illuminato la partita, come un evento raro e unico.

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La squadra ha visto un calo di concentrazione, con un’azione di fallo in zona di rischio e un’espulsione non vista per un’ingiustizia. Il Deportivo, pur non riuscendo a ribaltare la situazione, ha dimostrato di essere un avversario più preparato. La squadra di Hidalgo ha tentato di rimontare, ma il Madrid ha mantenuto il controllo del gioco, anche se non ha dato il meglio di sé.

Un amistoso che non ha dato tutti i frutti

Nonostante il successo, il Real Madrid ha mostrato alcune debolezze. La squadra ha visto un calo di concentrazione, con un’azione di fallo in zona di rischio e un’espulsione non vista per un’ingiustizia. Il Deportivo, pur non riuscendo a ribaltare la situazione, ha dimostrato di essere un avversario più preparato. La squadra di Hidalgo ha tentato di rimontare, ma il Madrid ha mantenuto il controllo del gioco, anche se non ha dato il meglio di sé.

Il Deportivo ha dimostrato di essere un avversario più acconcio e intenso.

Il tecnico Mourinho ha continuato a testare nuove formazioni, lasciando in campo Camavinga e Bernardo Silva, mentre Valverde ha fatto entrare Trent e Espí. La squadra ha mostrato una certa coerenza, ma non ha dato il meglio di sé. Il Deportivo, pur con cinque nuovi acquisti, ha dimostrato di essere più rodato e più intenso nei duelli. La partita si è conclusa con un risultato che non ha deluso, ma non ha dato tutti i frutti sperati.

Gol di Brahim al 45′

Assist di Lunin

Deportivo più rodato