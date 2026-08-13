Mourinho: “Hanno obbligato a giocare seriamente”

Mourinho analizza il match amichevole contro il Deportivo, sottolineando l’importanza del contesto e la preparazione della squadra

Preparazione in vista della stagione

José Mourinho ha commentato il terzo match amichevole della pretemporada del Real Madrid, giocato a Riazor contro il Deportivo, sottolineando l’importanza del contesto e la qualità del confronto. Il tecnico portoghese ha espresso soddisfazione per l’evoluzione del gruppo, che si avvicina alla fine della preparazione prima del primo match di Liga. “Questo incontro è stato serio, difficile, e hanno obbligato a giocare seriamente”, ha detto Mourinho, riconoscendo l’ambizione del Deportivo, che torna in Liga dopo l’ultimo anno in Segunda División.

La priorità è il progresso e la crescita

Mourinho ha spiegato che la priorità in questi match è il progresso e la crescita della squadra, piuttosto che il risultato. “Questo incontro è stato per vincere, ma anche per lavorare e dare minuti, per fare prove”, ha sottolineato, evidenziando l’importanza di testare diverse formazioni e strategie. Il tecnico ha anche sottolineato che i cambi di formazione non sono la priorità, ma piuttosto l’adattamento tattico e la preparazione per la stagione. “Meno cambi di giocatori, più di struttura”, ha detto, indicando che l’obiettivo è migliorare la coesione e la capacità di gestire partite complesse.

La capacità di chiudere le partite

Durante la sua conferenza stampa, Mourinho ha anche riflettuto sulla capacità del Real Madrid di chiudere le partite in Liga. “Avremo partite in cui non si è in grado di decidere il match, e quando lo si fa, si vince”, ha detto, sottolineando che la capacità di sentenziare i confronti sarà cruciale per la stagione. Questo aspetto, ha aggiunto, è stato testato durante la pretemporada e sarà fondamentale per il successo della squadra. “La difficoltà dei match aumenta, e molto bene venire qui con questo ambiente”, ha concluso, riferendosi al contesto di Riazor, dove il Real Madrid ha affrontato un avversario di alto livello.

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La squadra cresce, ma ci sono ancora margini

Mourinho ha espresso un bilancio positivo del match, riconoscendo l’evoluzione del gruppo. “Molte cose positive, il team cresce”, ha detto, ma ha anche riconosciuto che ci sono ancora margini di miglioramento. Il tecnico ha anche menzionato la situazione di alcuni giocatori che non hanno partecipato al viaggio a A Coruña, sottolineando che “vanno poco a poco” e che la squadra si prepara per la stagione. “Cinque giocatori sono a Valdebebas e non sono qui”, ha detto, indicando che la preparazione è in corso e che la squadra si avvicina alla fine della fase di test.

Un contesto di alta qualità

Il match contro il Deportivo ha rappresentato un test importante per il Real Madrid, non solo per la qualità del confronto, ma anche per l’ambiente e la tradizione del Trofeo Teresa Herrera. Mourinho ha riconosciuto l’importanza del contesto, sottolineando che “questo trofeo ha molto valore e ha messo tutto”. “Sappiamo quanto vale un trofeo di agosto, e loro volevano la loro coppa”, ha detto, riconoscendo l’ambizione del Deportivo e l’importanza del match per la preparazione del Real Madrid. La squadra, ha concluso, si avvicina alla fine della pretemporada e si prepara per la stagione che sta per iniziare.