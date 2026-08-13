CTA non applicherà la “Ley Vinicius” in LaLiga, punterà su riduzione del tempo perso

Arbitri della LaLiga non applicheranno la "Ley Vinicius", si concentreranno su tempo perso e dinamicità del gioco

LaLiga non applicherà la “Ley Vinicius”, il CTA punterà su dinamicità e fluidità del gioco

LaLiga non introdurrà la “Ley Vinicius” nel campionato 2026/27, come confermato dal Comité Técnico de Árbitros (CTA). L’obiettivo è ridurre il tempo perso e migliorare la fluidità del gioco, concentrando l’attenzione su norme che favoriscono una partita più dinamica. Il CTA ha deciso di non applicare la norma che prevede l’espulsione per chi si copre la bocca per comunicare con un avversario, considerandola eccessiva e non necessaria. Il CTA ha espresso la sua posizione in modo chiaro, sottolineando che non considera l’azione di coprirsi la bocca come una violazione grave.

Le nuove regole mirano a una partita più veloce e senza interruzioni

I nuovi regolamenti del CTA prevedono una maggiore attenzione al tempo perso, con sanzioni per chi tenta di interrompere il gioco in modo deliberato. Gli arbitri dovranno controllare le sostituzioni e le interruzioni, applicando una contabilità di 10 secondi per determinare se un’azione è intenzionale. Se un giocatore non rispetta i tempi stabiliti, il suo compagno dovrà entrare in campo entro un minuto. Queste misure mirano a ridurre le interruzioni e a mantenere un ritmo più elevato.

La IFAB permette a ogni competizione di scegliere se applicare la “Ley Vinicius”, ma il CTA ha deciso di non farlo. Non tutte le situazioni saranno trattate allo stesso modo. Ad esempio, se un giocatore finge una lesione per interrompere il gioco, dovrà lasciare il campo e potrà rientrare dopo un minuto senza interrompere il match. Questo è un caso diverso rispetto a quando un giocatore tenta di trattenere il tempo deliberatamente. Inoltre, i portieri che fanno finta di subire un infortunio per fermare il gioco saranno sottoposti a controlli più severi.

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Le nuove regole entreranno in vigore con la stagione 2026/27, iniziata con la pretemporada. LaLiga ha già iniziato a testare alcune di queste norme durante il Mondiale, ma in questo caso il CTA ha scelto di non applicare la “Ley Vinicius”, preferendo un approccio più pragmatico e orientato alla fluidità del gioco. Il CTA ha sottolineato l’importanza del senso comune e della collaborazione tra squadre per applicare al meglio le nuove norme. La decisione del CTA è stata supportata da dichiarazioni di alcuni membri, che hanno espresso l’aspettativa che le nuove regole possano essere applicate con equilibrio e senso comune. “Tutti speriamo che reini il senso comune per poter applicare le nuove norme”, hanno spiegato. La riduzione del tempo perso e la dinamicità del gioco sono i due obiettivi principali del nuovo regolamento.

LaLiga ha già iniziato a testare alcune di queste norme durante il Mondiale, ma in questo caso il CTA ha scelto di non applicare la “Ley Vinicius”, preferendo un approccio più pragmatico e orientato alla fluidità del gioco. Questo significa che i giocatori che si coprono la bocca per comunicare con un avversario non saranno espulsi, ma potranno rimanere in campo. La decisione del CTA è stata supportata da dichiarazioni di alcuni membri, che hanno espresso l’aspettativa che le nuove regole possano essere applicate con equilibrio e senso comune.

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