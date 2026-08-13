Simeone disegna un Atlético flessibile e reattivo

Allenamento del Atlético de Madrid con Simeone che modifica le formazioni per migliorare la difesa e la reattività

Il 13 agosto 2026, l’Atlético de Madrid ha svolto un allenamento in vista del prossimo match contro il Málaga, con Simeone che ha testato diverse formazioni per migliorare la reattività e la difesa. La squadra, che ha già fissato Lookman come titolare, ha visto ridurre l’aspettativa su Julián Alvarez, mentre si attende la conferma della partenza di Ruggeri al Aston Villa. L’obiettivo del tecnico argentino è di affinare le situazioni difensive, che hanno causato problemi al team negli ultimi mesi.

Formazioni flessibili per adattarsi al gioco

Simeone ha sperimentato diverse combinazioni durante l’allenamento, cercando di trovare un equilibrio tra attacco e difesa. Il tecnico ha messo in campo due diverse formazioni, una con Lookman e Arnau come punte, e l’altra con Llorente e Lemar. Questo approccio mira a rendere la squadra più adattabile alle situazioni di gioco, permettendo di reagire in modo rapido alle pressioni avversarie.

Dettagli tecnici per migliorare la difesa

Il lavoro si è concentrato su dettagli specifici, come la posizione dei laterali e la gestione dello spazio. Hernán Bonvicini e Gabi hanno guidato gli esercizi con il pallone, mentre Simeone ha dato correzioni in tempo reale. L’obiettivo è di ridurre gli errori difensivi, che hanno costato punti al team in alcune partite recenti. La squadra ha anche ripetuto dinamiche di attacco e difesa, con un focus particolare sulla protezione dell’area. Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza di chiudere gli spazi quando un giocatore si libera, come espresso nella frase “Si salta Jorge tiene que cerrar tu Robin”. Questo tipo di attenzione ai dettagli è diventato una caratteristica distintiva del lavoro di Simeone, che cerca di rendere l’Atlético una squadra flessibile e reattiva.

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Un allenamento mirato alla prossima sfida

L’allenamento ha avuto un focus chiaramente orientato verso il prossimo match contro il Málaga, con l’obiettivo di affinare le strategie e le formazioni. Il team si prepara alla sfida con un piano ben definito, che include sia la difesa che l’attacco. L’Atlético, che ha già fissato la formazione per la prossima partita, si mostra pronto a mettere in campo una squadra versatile e ben organizzata. Con la conferma della partenza di Ruggeri e la presenza di Lookman come titolare, il tecnico argentino ha già iniziato a delineare le linee guida per la stagione. L’attenzione ai dettagli e la capacità di adattarsi alle situazioni di gioco sono diventati elementi chiave del lavoro di Simeone, che mira a rendere l’Atlético una squadra competitiva e vincente.