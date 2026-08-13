Ceuta chiede attenzione: “Se fosse successo in un’altra città, la situazione sarebbe diversa”

Allenatore del Ceuta, José Juan Romero, esprime preoccupazione per la mancanza di attenzione esterna alla crisi migratoria

L’allenatore del Ceuta, José Juan Romero, ha espresso profonda preoccupazione per la mancanza di risposte e solidarietà da parte delle istituzioni e della società esterna, a causa della grave crisi migratoria e istituzionale che affligge la città autonoma. Dopo la manifestazione del weekend precedente, che non ha suscitato reazioni significative al di fuori della città, l’allenatore ha dichiarato che sarà necessario adottare “altre misure” per far sentire la voce del Ceuta. La situazione, a suo parere, non è affatto trascurabile e richiede un intervento concreto.

La solidarietà non arriva

Romero ha sottolineato che, se gli stessi eventi fossero avvenuti in un’altra città della penisola, la reazione sarebbe stata molto più forte. “Se fosse successo in un’altra città, le proteste avrebbero avuto una dimensione infinitamente maggiore”, ha affermato, evidenziando una mancanza di attenzione esterna che, a suo parere, non è giustificabile. L’allenatore ha anche ricordato che, durante i convulsivi eventi di maggio 2021, la città aveva già affrontato una situazione simile, ma questa volta la gravità sembra essere maggiore. La tensione ha trascendato il mondo del calcio, toccando la vita personale di giocatori e staff. Romero ha rivelato che la sua famiglia ha rinunciato alla visita abituale in queste date per “paura” della situazione. Un sentimento di inquietudine condiviso da molti abitanti della città, che evitano di far uscire i loro figli in strada. L’atmosfera di insicurezza ha reso difficile anche la preparazione del match contro l’Andorra, con l’allenatore che ha preferito concentrarsi sulla situazione piuttosto che sulle strategie tattiche.

Una voce che chiede rispetto

Romero ha espresso profonda empatia per la sofferenza della comunità e ha sottolineato che la crisi non è solo un problema locale, ma un tema di interesse nazionale. “Mi vergogna e mi imbarazzo parlare di calcio con lo scenario che viviamo a Ceuta”, ha detto, fissando un tono di profonda preoccupazione. La sua voce, però, non è solo un lamento, ma una richiesta di attenzione e di rispetto per una città che, a suo parere, non deve essere ignorata. Il tecnico ha usato la sua posizione per dare visibilità alla situazione, criticando l’indifferenza esterna. “Se non hanno sentito la manifestazione del weekend, dobbiamo trovare altre soluzioni per farci sentire”, ha concluso, con un tono di determinazione. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e riflessioni, ma la strada per una risposta concreta resta ancora lunga.

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Il Ceuta vive una grave crisi migratoria e istituzionale.

L’allenatore José Juan Romero denuncia mancanza di solidarietà.

La situazione ha colpito anche la vita privata di giocatori e famiglie.

Con una voce chiara e diretta, Romero ha usato la sua posizione per dare visibilità alla situazione e criticare l’indifferenza esterna. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e riflessioni, ma la strada per una risposta concreta resta ancora lunga.