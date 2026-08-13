Test genetici nel tennis femminile, WTA inizia i controlli a Cincinnati

Atlete del tennis sottoposte a test genetici durante il torneo di Cincinnati

La WTA ha iniziato a implementare i test genetici per valutare l’idoneità delle atlete alle competizioni femminili, con il primo passo avvenuto durante il torneo di Cincinnati. L’iniziativa, annunciata poche settimane fa, è entrata nella fase operativa, con le giocatrici sottoposte a uno screening sul gene SRY, che può essere effettuato con un tampone buccale o un prelievo di sangue. La misura, volta a garantire equità competitiva, ha suscitato reazioni diverse tra le figure chiave del tennis, tra cui Martina Navratilova e Aryna Sabalenka, che hanno espresso contrarietà alla partecipazione delle atlete transgender alle competizioni femminili.

Un passo concreto verso nuove regole

La procedura prevede un test una tantum, che dovrà essere svolto una sola volta nel corso della carriera di ogni atleta. Jessica Pegula, una delle giocatrici che ha confermato l’inizio dei controlli, ha sottolineato come il torneo di Cincinnati rappresenti il primo passo concreto della nuova politica della WTA. La normativa, introdotta per garantire condizioni di gioco equilibrate, ha modificato i criteri precedenti, che richiedevano una dichiarazione di identità di genere femminile e un controllo dei livelli di testosterone. La WTA ha anche ribadito l’importanza di tutelare la privacy delle atlete, accompagnando i controlli con un programma di comunicazione rivolto alle giocatrici. La WTA ha riconosciuto la sensibilità della questione, assicurando che l’applicazione delle nuove regole dovrà avvenire nel rispetto della dignità delle atlete. La procedura, sebbene inizialmente annunciata, è ora in atto e potrebbe influenzare il futuro delle competizioni femminili, con un impatto che si estende al dibattito più ampio sull’inclusione e sull’equità nel mondo dello sport.

Un dibattito che coinvolge più di un settore

La decisione della WTA ha riaperto un dibattito già acceso nel mondo del tennis, con opinioni divergenti tra le figure storiche e le protagoniste del circuito. Billie Jean King, una delle più influenti figure del tennis, ha sostenuto che un’esclusione basata sull’identità transgender possa configurare una forma di discriminazione. Al contrario, Coco Gauff ha espresso il timore che il tema possa diventare uno strumento per alimentare discriminazioni o attacchi nei confronti della comunità transgender.

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La questione, tuttavia, non riguarda solo il tennis: federazioni come World Athletics e World Boxing hanno introdotto procedure simili, mentre il Comitato Olimpico Internazionale ha adottato un sistema di verifica per determinare l’idoneità alle categorie femminili dei Giochi. La WTA ha anche sottolineato che, al momento, non risultano atlete transgender impegnate nel tennis professionistico. La nuova disciplina non riguarda soltanto l’aspetto sportivo, ma ha anche evidenziato la necessità di adottare rigorose misure a tutela della privacy e della riservatezza delle informazioni raccolte. L’organizzazione ha riconosciuto la particolare sensibilità della questione, assicurando che l’applicazione delle nuove regole dovrà avvenire nel rispetto della dignità delle atlete.

La WTA ha ribadito la sua volontà di garantire condizioni di gioco equilibrate, ma ha anche riconosciuto la complessità del tema, che coinvolge equità, criteri biologici, tutela della privacy e inclusione. La procedura, sebbene inizialmente annunciata, è ora in atto e potrebbe influenzare il futuro delle competizioni femminili, con un impatto che si estende al dibattito più ampio sull’inclusione e sull’equità nel mondo dello sport.