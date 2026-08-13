Juancar Gimeno completa 20 ore di corsa tra vulcani: “Se si va, si fa”

Juancar Gimeno corre per 20 ore tra vulcani in Hawaii, superando un record e recuperando la motivazione

Juancar Gimeno, avventurero e atleta spagnolo, ha completato un nuovo record personale correndo per 20 ore tra i vulcani di Mauna Loa e Mauna Kea in Hawaii. L’impresa, realizzata in poco più di due giorni, lo ha portato a percorrere 138 chilometri con 6.400 metri di dislivello positivo, un traguardo che lo ha riportato a una forma fisica e mentale ottimale dopo un periodo di difficoltà. L’esperienza, descritta come un “periplo” che lo ha reso felice, ha visto l’atleta affrontare sfide estreme, dimostrando la sua determinazione e la sua capacità di superare le limitazioni.

Un record che ha superato i limiti

La corsa tra i vulcani di Mauna Loa e Mauna Kea, entrambi sopra i 4.000 metri, ha rappresentato un’altra prova di resistenza e di abnegazione. Juancar Gimeno ha spiegato che l’obiettivo era non solo fisico, ma anche mentale: “Había personas che avevano salito un vulcano da Hilo, ma non a entrambi. Ho recuperato la chispa”. L’impresa, che ha richiesto un’organizzazione precisa e un’adeguata preparazione, ha visto l’atleta affrontare sfide come il cambio di orario, la mancanza di motivazione e la difficoltà di correre su terreni con pendenza elevata.

La natura ha messo a disposizione di Juancar Gimeno un contesto unico: la Big Island, dove i vulcani sono visibili da ogni parte e dove l’eruzione del Kilauea ha reso l’esperienza ancora più intensa. L’atleta ha spiegato che, nonostante l’eruzione, ha potuto godere del panorama senza inquinamento luminoso. Inoltre, la tecnologia ha giocato un ruolo importante: il fotografo Connor Trimble ha catturato immagini spettacolari, anche se alcuni hanno sospettato che potessero essere generate da un’intelligenza artificiale. Juancar ha sottolineato che, nonostante i sospetti, l’esperienza è stata reale e intensa.

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La preparazione e la motivazione

Per il futuro, Juancar Gimeno ha annunciato che il prossimo desafio passerà per gli Stati Uniti e sarà completato entro la fine dell’anno. L’atleta, che ha già realizzato impieghi estremi come la corsa per 500 chilometri nell’Artico o i cinque ascensioni consecutive al Monte Fuji, ha spiegato che la motivazione è sempre stata la chiave del successo: “La determinazione non fallisce: se si va, si fa”. L’esperienza in Hawaii, sebbene estenuante, ha rappresentato un passo importante nella sua carriera e nella sua vita personale.

La preparazione per l’impresa ha visto l’atleta utilizzare alimenti liofilizzati e gel per mantenere l’energia durante le 20 ore di corsa. L’organizzazione del percorso, che ha richiesto un’adeguata pianificazione, ha incluso anche la gestione del carico idrico, con quasi cinque litri di acqua da portare. L’atleta ha anche sottolineato l’importanza del riposo e della recupero, che ha visto l’atleta tornare a casa dopo l’esperienza con una sensazione di soddisfazione e di progresso.

20 ore di corsa tra vulcani in Hawaii

138 chilometri con 6.400 metri di dislivello

Recupero della motivazione e della forma fisica

Prossimo desafio negli Stati Uniti