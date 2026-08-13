Il Santiago Bernabéu porta il nome sulla sua fachada

L’installazione del nome del Santiago Bernabéu sulla fachada principale del Real Madrid

Il Real Madrid si prepara a dare un nuovo volto al Santiago Bernabéu, con l’installazione del nome del suo stadio sulla fachada principale della Castellana. L’evento, atteso da tempo, si avvicina con i primi passi operativi, dopo mesi di studi e test. L’obiettivo è rendere visibile il nome del club, accompagnato dal suo scudo, in modo che possa essere letto chiaramente anche da lontano, soprattutto al tramonto. La struttura, dotata di retroilluminazione, sarà in grado di catturare l’attenzione dei tifosi e dei visitatori, rafforzando l’identità del luogo.

Un progetto in evoluzione

La realizzazione del nome del Santiago Bernabéu sulla fachada non è una novità, ma un progetto che ha visto diversi passaggi. Lo scorso anno, il club ha testato la lettera “B” per determinare la dimensione e la tipografia ideali, analizzando l’effetto visivo da diverse angolazioni. Ora, dopo un breve periodo di pausa dovuto a lavori in corso sullo stesso lato dell’edificio, i lavori sono ripresi. Gli operai hanno iniziato a installare la struttura, che sarà visibile al pubblico e rappresenta un ulteriore passo nella trasformazione del stadio.

Un dettaglio che attira l’attenzione

La scelta di posizionare il nome del Santiago Bernabéu sulla fachada principale è legata al fatto che questa zona è particolarmente fotografata dai tifosi. Il dettaglio, inoltre, potrebbe diventare un punto di interesse per i visitatori, aumentando l’appeal del luogo. L’installazione non si ferma al nome: il club sta anche valutando l’idea di aggiungere un’ulteriore struttura, questa volta nella piazza di fronte al Bernabéu Market, dove potrebbe essere visibile il nome del club e il suo scudo. Questo dettaglio potrebbe diventare un ulteriore simbolo del legame tra il club e la sua comunità.

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Intanto, all’interno del Santiago Bernabéu, si procede con l’installazione del banner LED del secondo anfiteatro, un progetto che ha visto l’avvio nella stagione passata e che ora si avvicina alla conclusione. Questo elemento, insieme al nome esterno, contribuirà a rendere il stadio un’esperienza sempre più moderna e accogliente per i tifosi. Il Real Madrid, in costante evoluzione dal suo riapertura, continua a migliorare i dettagli che fanno della sua casa un luogo unico e riconoscibile. La realizzazione del nome del Santiago Bernabéu sulla fachada rappresenta un momento importante per il club, che cerca di rafforzare la sua identità e il suo legame con i tifosi. Con l’installazione, il Real Madrid conferma il suo impegno a mantenere il suo stadio tra i più moderni e accattivanti del mondo. La struttura, con la sua retroilluminazione, sarà visibile anche al tramonto, un dettaglio che potrebbe diventare un simbolo di orgoglio per i tifosi del club.

La struttura sarà visibile anche al tramonto, grazie alla retroilluminazione.

Il Real Madrid ha testato la lettera “B” per determinare la tipografia ideale.