Tre atleti italiani in finale sui 3000 siepi agli Europei, Osama Zoghlami vince la prima batteria

Tre atleti italiani in finale sui 3000 siepi agli Europei, con Osama Zoghlami che vince la prima batteria

Alle ore 21.50 di domenica 16 agosto, al Alexander Stadium di Birmingham, si disputerà la finale dei 3000 siepi agli Europei 2026. Tre atleti italiani si sono qualificati al confronto decisivo: Osama Zoghlami, Yassin Bouih e i gemelli Zoghlami. Nella prima batteria, Osama ha vinto con un tempo di 8:34.52, superando il francese Nicolas-Marie Daru e altri concorrenti. Bouih e i gemelli Zoghlami, pur scivolando nella parte conclusiva, hanno comunque raggiunto le prime otto posizioni e si sono qualificati alla finale. L’evento, che si preannuncia equilibrato e incerto, è uno degli ultimi della rassegna continentale.

Osama Zoghlami si conferma leader nella prima batteria

Osama Zoghlami ha impostato una gara di testa, mantenendo un ritmo costante e intensificando l’azione nel finale. Il tempo di 8:34.52, registrato con un vento contrario di 0,4 m/s, lo ha visto vincere la prima batteria, precedendo il francese Nicolas-Marie Daru (8:34.60), il tedesco Frederik Ruppert (8:35.46) e il transalpino Pierre Boudy (8:35.82). La prestazione di Zoghlami ha messo in luce la sua capacità di gestire le fasi critiche della gara, anche in condizioni di vento avverso.

Bouih e i gemelli Zoghlami si aggiudicano la qualificazione

Yassin Bouih e i gemelli Zoghlami hanno mantenuto un buon ritmo nella prima parte della gara, ma hanno subìto un leggero calo nella fase conclusiva. Nonostante ciò, hanno riuscito a rientrare tra le prime otto posizioni, con Bouih che ha concluso settimo in 8:36.25 e i gemelli Zoghlami ottavo in 8:36.52. La loro performance ha dimostrato una buona capacità di resistenza e di gestione della fatica, anche se non hanno potuto mantenere il ritmo iniziale. La finale dei 3000 siepi, che si preannuncia particolarmente equilibrata, vedrà confrontarsi atleti di alto livello. Il miglior crono della seconda batteria è stato registrato dallo spagnolo Daniel Arce (8:34.47), che ha preceduto il belga Rémi Schyns (8:34.63), il francese Baptiste Fourmont (8:34.64) e il lussemburghese Ruben Querinjean (8:35.07). L’evento, che si svolgerà alle ore 21.50, sarà uno degli ultimi della manifestazione continentale e rappresenterà un momento di grande interesse per gli appassionati di atletica.

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Osama Zoghlami: 8:34.52 (prima batteria)

Yassin Bouih: 8:36.25 (ottava posizione)

Ala Zoghlami: 8:36.52 (ottava posizione)

La gara dei 3000 siepi rappresenta un momento chiave per l’atletica italiana, con tre atleti in finale e un’attenzione particolare sulle loro prestazioni. La competizione, che si svolgerà in un contesto di alta tensione, potrebbe rivelarsi decisiva per il successo della squadra azzurra. La finale, in programma domenica 16 agosto, sarà uno degli ultimi eventi della manifestazione e avrà un grande impatto sulle prossime competizioni internazionali.

La finale si terrà alle ore 21.50, in un contesto di alta tensione e attesa.

Osama Zoghlami ha vinto la prima batteria con un tempo di 8:34.52, in condizioni di vento contrario.