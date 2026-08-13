Hanna Öberg conferma non tornerà nel 2026-27, Lisa Vittozzi senza un’altra avversaria di rango

Atleta svedese in attesa di figlio, non tornerà in pista nel 2026-27, Lisa Vittozzi senza avversaria di rango

Hanna Öberg, bicampionessa olimpica e tre volte campionessa del mondo di biathlon, ha confermato che non tornerà in pista nel 2026-27, mettendo fine alle speculazioni su un eventuale ritorno lampo. La notizia, arrivata attraverso un comunicato su social network, ha lasciato senza un’altra avversaria di rango per Lisa Vittozzi, che punta a consolidare il suo dominio nel circuito internazionale. La biathleta svedese, in attesa del suo primo figlio, ha chiarito che non si aspettano di vederla in gara nel prossimo anno sportivo, ma ha anche sottolineato che non si tratta di un addio definitivo.

Gravidanza e sabbatica: una scelta consapevole

La decisione di Hanna Öberg di prendersi una sabbatica non è un ritiro, ma una scelta intenzionale per godersi appieno la vita fuori dal circuito. L’atleta ha spiegato che, pur non gareggiando nel 2026-27, continuerà a mantenere la forma, allenandosi in modo diverso rispetto al passato. Il mio non è un ritiro, anzi, sto continuando a restare in forma. La bicampionessa olimpica ha anche sottolineato che l’obiettivo di tornare al vertice del biathlon, una volta diventata mamma, è ben presente nella sua mente. La sua gravidanza, annunciata in modo trasparente, ha suscitato numerose domande su quando potesse riprendere l’attività, ma la risposta è stata chiara: non nel 2026-27.

Un anno di transizione per la carriera

La sabbatica di Hanna Öberg si inserisce in un periodo di transizione per la sua carriera, che ha visto la biathleta raggiungere il suo apice con due titoli olimpici e tre mondiali. La decisione di prendersi una pausa non è quindi un abbandono, ma un passo strategico per riacquistare energia e motivazione. La trentenne svedese, che compirà 31 anni il 2 novembre 2026, ha anche sottolineato che c’è tempo sufficiente per tornare in forma e competere al meglio nel 2027-28. C’è tutto il tempo per essere ancora competitiva, come prima o addirittura meglio di prima.

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Accanto alla gravidanza, la famiglia di Hanna Öberg ha visto anche un altro evento importante: la sorella minore Elvira ha annunciato il matrimonio con il proprio fidanzato. Queste settimane intense, per la famiglia, hanno reso ancora più chiaro il motivo della decisione di prendersi una pausa. La biathleta ha ringraziato i messaggi di congratulazioni arrivati dopo l’annuncio della gravidanza, ma ha anche chiesto di smettere di speculare sulla sua futura attività. Dunque, fine delle speculazioni, ha concluso, confermando che non sarà in azione nel 2026-27.

La scomparsa di Hanna Öberg dal circuito internazionale nel prossimo anno sportivo potrebbe influenzare la concorrenza di Lisa Vittozzi, che ha già vinto tutto ciò che poteva essere vinto nel biathlon. La campionessa italiana, dopo aver conquistato la Sfera di cristallo nel 2023-24, ha espresso l’interesse per un ulteriore successo, ma senza un’altra avversaria di rango come Öberg, la sfida potrebbe essere meno complicata. La decisione di Öberg, quindi, non solo mette a riposo una delle atlete più forti del circuito, ma apre anche nuove opportunità per altri atleti, tra cui Vittozzi.