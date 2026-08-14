Italia sconfitta in casa contro Israele agli Europei Under 16 di basket femminile

Squadra azzurra sconfitta in casa da Israele negli Europei Under 16 di basket femminile

L’Italia ha subito un pesante esordio agli Europei Under 16 di basket femminile, sconfitta in casa per 68-37 contro Israele. La partita, giocata il 14 agosto 2026, ha visto le azzurrine iniziare con un buon avvio, ma poi subire un’escalation di errori e cedimenti che hanno portato a un’intera sequenza di quindici minuti di sofferenza. Nonostante i 11 punti segnati da Giulia Marinari, unica azzurra a raggiungere la doppia cifra, la squadra non è riuscita a invertire il trend. La squadra israeliana, guidata da Michal Abduram con 16 punti, ha dominato la partita fin dall’inizio, chiudendo un parziale di 20-2 nel secondo quarto.

Un primo tempo dominato e un’intera partita in salita

Dopo un avvio positivo, l’Italia ha visto il vantaggio israeliano crescere in modo esponenziale. Al termine del primo tempo, le azzurrine erano già in grave difficoltà, con un punteggio di 36-11 a favore degli avversari. Il secondo quarto è stato un vero e proprio incubo per la squadra azzurra, con un parziale di 20-2 che ha definito il dominio israeliano. La squadra di coach Lucchesi ha segnato appena quattro punti nel periodo successivo all’inizio del match, evidenziando una mancanza di coesione e di reattività.

La situazione non si è migliorata nel terzo quarto, con l’Italia che ha sprofondato ulteriormente, raggiungendo un vantaggio di -30. Anche nel quarto periodo, nonostante una timida reazione, le azzurrine non sono riuscite a invertire la tendenza. Il punteggio finale di 37-68 ha confermato la sconfitta, con un tabellino che ha visto le israeliane dominare ogni momento del match. Tra i giocatori azzurri, Giulia Marinari si è distinta con 11 punti, mentre per Israele il top scorer è stato Michal Abduram con 16.

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La squadra azzurra ha perso di gran lunga contro Israele, con un punteggio finale di 37-68.

Un’intera partita in discesa e un finale di sconfitta

La partita ha segnato un esordio deludente per l’Italia, che dovrà riscattarsi subito dopo questa delusione. Il risultato, purtroppo, conferma una mancanza di coesione e di preparazione nella squadra, che non è riuscita a tenere il passo con una squadra avversaria ben organizzata e determinata. Il tabellino completo mostra una netta superiorità israeliana in tutti i parziali, con un’intera partita giocata in modo dominante. Il tabellino della partita ha visto le azzurrine segnare 37 punti, mentre Israele ha totalizzato 68. Tra i giocatori azzurri, Giulia Marinari ha segnato 11 punti, mentre per Israele il top scorer è stato Michal Abduram con 16. La squadra israeliana ha dominato ogni momento del match, con un parziale di 20-2 nel secondo quarto che ha definito il loro controllo della partita.

Italia-Israele 37-68

Italia: Janer, Gerini, Carrarini, Marinari 11, Perini 6, Pini 6, Amendola 4, Fiani, Moruzzi 2, Renzi, Pavlovic 6, Radice

Israele: Zalel 8, Dugan 10, Levi, Abudram 16, Lipper 11, Barda 6, Rosmarin 4, Winterfeld, Poles 5, Abd, Sharf 2, Shenkar 6

La sconfitta ha messo in luce le criticità della squadra azzurra, che dovrà affrontare le prossime sfide con una maggiore determinazione e una migliore organizzazione. Il risultato, purtroppo, segna un inizio difficile per l’Italia agli Europei Under 16, con un cammino che sembra ancora lungo da percorrere.