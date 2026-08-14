García Plaza ringrazia la cantera, ma chiede rinforzi per il campionato

Tecnico del Sevilla ringrazia i giovani del filiale mentre chiede rinforzi per il campionato

Un ringraziamento al filiale, ma la richiesta di rinforzi è chiara

Il tecnico del Sevilla, Luis García Plaza, ha espresso il suo apprezzamento per il contributo dei giovani del filiale durante la pretemporada, ma ha anche chiarito la necessità di rinforzi per affrontare la stagione. “Necessitiamo di giocatori di mediocampo verso l’avanti”, ha detto durante la conferenza stampa. La squadra, pur avendo già alcuni giocatori in rosa, si trova in una situazione di scarsità numerica, con un numero limitato di atleti a disposizione. Il tecnico ha sottolineato che i giovani devono sentirsi supportati e confidati per dare il loro massimo.

La pretemporada si svolge con l’aiuto dei giovani

García Plaza ha sottolineato come la pretemporada sia stata particolarmente difficile, ma i giocatori del filiale hanno svolto un ruolo fondamentale. “Dai qui ringrazio pubblicamente tutti quelli che ci hanno aiutato e continueranno a farlo, perché devono partecipare”, ha detto. I giovani, spesso chiamati a giocare in campo, hanno dato il loro contributo, anche se la squadra non ha potuto contare su un numero sufficiente di giocatori. Il tecnico ha riconosciuto l’importanza del loro impegno per la squadra.

La squadra, in attesa di completare la rosa, ha dovuto fare affidamento maggiormente sui giocatori del filiale. Questo ha reso la pretemporada più intensa e impegnativa, ma anche più coesa. García Plaza ha espresso apprezzamento per il loro impegno, ma ha anche ribadito la necessità di nuovi arrivi. “Tiene che vengano più giocatori, perché siamo molto scarsi di numero”, ha detto. La squadra, pur avendo già alcuni giocatori, non ha potuto contare su una rosa completa per affrontare la stagione.

Pubblicità

Il mercato, secondo il tecnico, è stato particolarmente difficile. “In LaLiga è molto complicato trovare giocatori, e in Segunda si chiedono traspasos molto alti che non possiamo permetterci”, ha spiegato. Nonostante ciò, il tecnico ha espresso fiducia nei giocatori che hanno già firmato. “In quelli che abbiamo, abbiamo confianza a morte”, ha aggiunto. Il tecnico ha espresso la sua fiducia nei giocatori che hanno già firmato.

García Plaza ha anche menzionato che i giocatori che potrebbero arrivare potrebbero essere di un certo profilo, come quelli con un’esperienza nazionale. “Se può arrivare un altro giocatore nazionale, meglio, ma siamo aperti a chiunque”, ha concluso. La squadra, quindi, attende con fiducia i prossimi giorni per completare la rosa. Il tecnico ha espresso l’aspettativa che il mercato possa dare un risultato diverso. La squadra, con i giocatori del filiale, si prepara al campionato con la speranza di poter contare su una rosa più completa e competitiva.

Il tecnico ha anche ribadito l’importanza di un ambiente positivo per i giovani. “Necessitiamo che ci sia un gran ambiente qui per che i ragazzi si sentano molto arroccati, che sientan toda la confianza del mundo e se suelten para dar el máximo porque los necesitamos”, ha detto. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di un ambiente positivo per i giovani. La squadra, con i giocatori del filiale, si prepara al campionato con la speranza di poter contare su una rosa più completa e competitiva.

La pretemporada, sebbene difficile, ha dato una base solida alla squadra. I giocatori del filiale hanno dato il loro contributo, anche se la squadra non ha potuto contare su un numero sufficiente di giocatori. Il tecnico ha espresso la sua gratitudine per il loro impegno. La squadra, con i giocatori del filiale, si prepara al campionato con la speranza di poter contare su una rosa più completa e competitiva.