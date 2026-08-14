Atletismo europeo: sfortuna e successi in una giornata di contrasti

Atleti spagnoli in difficoltà nel 1.500 e successo nella 4×400 femminile, con atlete che si preparano alla finale

Una giornata di contrasti ha caratterizzato il Europeo di Atletismo, con risultati inaspettati e conferme di potenziale. Mariano García e Adrián Ben, due atleti di alto livello, hanno visto il loro rendimento scemare in modo significativo nel 1.500 metri, mentre Carlos Sáez ha perso la sua serie a causa di un incidente. Al contrario, le atlete del 4×400 femminile hanno dimostrato una grande capacità di adattamento e resistenza, confermando la loro possibilità di ottenere una medaglia. La squadra spagnola ha mostrato una forte unità e una buona preparazione, anche se non tutti hanno potuto esprimersi al meglio.

Disastro nel 1.500 e difficoltà per i migliori

Il 1.500 metri ha visto un vero e proprio debacle per alcuni atleti spagnoli. Mariano García e Adrián Ben, due dei migliori del paese, hanno corso male e si sono trovati lontani dai primi sei, mentre Carlos Sáez ha perso la sua serie a causa di un incidente. Il catalano ha terminato la gara con un tempo non competitivo e con ferite al braccio destro, necessitando dell’intervento dei medici della Federazione. “He corrido básicamente como un novato”, ha ammesso García, riconoscendo la sua mancanza di ritmo e la sua difficoltà a mantenere la concentrazione.

Adrián Ben, invece, ha espresso un senso di delusione e frustrazione. “Estoy mal. Hay días que estás a la altura y días que no. Y la peor parte me la llevo yo”, ha detto, riconoscendo la sua mancanza di forma e la sua difficoltà a mantenere il livello di prestazione richiesto. La sua performance ha lasciato perplessità, soprattutto considerando il suo passato di successi e la sua preparazione estiva.

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Conferma del 4×400 femminile come opzione di medaglia

Al contrario, le atlete del 4×400 femminile hanno dimostrato una grande capacità di adattamento e resistenza. La squadra spagnola, nota per il suo forte fondo di armario, ha mostrato una buona collaborazione e una strategia ben definita. Blanca Hervás, la leader della squadra, ha dato un contributo decisivo nella finale, con un tempo di 3:26.41, purtroppo distante dalle vittorie britanniche. “Hemos demostrado que tenemos un gran fondo de armario”, ha commentato Herminia Parra, riconoscendo la capacità della squadra di rispondere alle sfide.

Le atlete hanno anche mostrato un’ottima organizzazione e una buona gestione delle energie. Ana Prieto, la prima relevista, ha garantito una buona posizione iniziale, mentre Herminia Parra ha dato un contributo decisivo nella fase finale. La squadra ha anche mostrato un’ottima collaborazione e una forte unità, con un ambiente positivo e motivante. “Tanto las que estamos aquí como las que se quedan en la grada podemos cumplir cuando se nos necesita”, ha detto Parra, riconoscendo la capacità della squadra di rispondere alle sfide.

Al di fuori del 4×400 femminile, altre atlete spagnole hanno mostrato buone prestazioni. María Vicente, nel heptatlón, ha ottenuto un buon risultato, avvicinandosi al suo record personale. La sua performance nella prova dei 100 valli ha dimostrato una buona capacità di concentrazione e di gestione delle energie. “Es una nueva oportunidad de recuperar sensaciones”, ha detto Vicente, riconoscendo l’importanza della gara per il suo recupero. Yulenmis Aguilar, la lanciatrice di jabalina, ha ottenuto un buon risultato nella sua qualificazione per la finale. La sua performance ha dimostrato una buona capacità di lancio e una buona gestione delle energie. “Ha sido una calificación rara”, ha commentato Aguilar, riconoscendo la mancanza di competitività a causa della mancanza di ritmo di competizione. Tuttavia, ha espresso fiducia nella sua capacità di migliorare e di ottenere un buon risultato nella finale.