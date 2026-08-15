Loren Zúñiga, attaccante ecuatoguineano, lascia il Real Madrid e si trasferisce in Libia

Loren Zúñiga ha concluso la sua esperienza al Real Madrid dopo tre anni e ha firmato un contratto con il club libico Al Madina, con cui giocherà per tre stagioni. L’attaccante ecuatoguineano, arrivato nel 2023 dal Málaga, ha completato la sua formazione nella cantera madridista e ora si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera in Libia. La sua decisione segna l’addio al club madrileño, dove ha vissuto un percorso di crescita importante, culminato con la stagione passata al Castilla, in cui ha segnato sei gol.

Un percorso iniziato in Spagna

Zúñiga ha iniziato la sua carriera in Spagna, arrivando al Real Madrid nel 2023 dopo aver giocato al Málaga. Dopo aver completato la sua formazione nella La Fábrica, il talento ecuatoguineano ha trovato spazio nel sistema giovanile del club, pur non essendo mai stato convocato in squadre senior. La sua stagione con il Castilla, però, ha rappresentato un passo importante, permettendogli di guadagnare la fiducia della selezione nazionale e di essere incluso nella convocazione per la Copa África, dove ha rappresentato il combinato ecuatoguineano.

La sua prestazione con il Castilla ha aperto le porte alla nazionale. Zúñiga ha segnato sei gol in stagione e ha dimostrato una buona capacità di attacco, contribuendo al successo della squadra. La sua partecipazione alla Copa África ha ulteriormente consolidato la sua reputazione come giocatore di qualità, anche se il calcio internazionale non è sempre facile da raggiungere.

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Un nuovo inizio in Libia

Il trasferimento al Al Madina segna un cambio di rotta per Zúñiga, che abbandona la Spagna per affrontare un’esperienza in un contesto diverso. Il club libico, con sede a Tripoli, ha già iniziato a raccogliere talenti da squadre spagnole, come il caso di Abde Damar, arrivato in prestito dal Zamora. Zúñiga, con la sua esperienza in casa madrileña, potrebbe rappresentare un’importante risorsa per il team libico, che cerca di rafforzare la sua squadra con giocatori di livello internazionale.

Il club libico punta su giocatori provenienti da squadre spagnole. L’arrivo di Zúñiga conferma una strategia di sviluppo che mira a integrare talenti di livello internazionale nel proprio roster. Il suo passaggio al Al Madina segna un ulteriore passo nella sua carriera, che ha visto l’attaccante ecuatoguineano crescere in Spagna e ora cercare nuove sfide in un contesto diverso. La decisione di Zúñiga di lasciare il Real Madrid è stata annunciata ufficialmente il 15 agosto 2026, con un comunicato che ha confermato la sua partenza e il trasferimento al Al Madina. L’attaccante, che ha chiuso la sua stagione con il Castilla, ora si prepara a vivere un’esperienza completamente nuova, lontano dall’ambiente spagnolo. Il suo futuro in Libia potrebbe aprire nuove opportunità, anche se il contesto del calcio in quel Paese è diverso rispetto a quello europeo.

Zúñiga ha giocato con il Castilla e ha segnato sei gol.

Ha partecipato alla Copa África con la squadra ecuatoguineana.

Il Al Madina ha già acquisito altri talenti da squadre spagnole.

Il trasferimento di Zúñiga rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, che ha visto l’attaccante ecuatoguineano crescere in Spagna e ora cercare nuove sfide in un contesto diverso. La sua decisione di lasciare il Real Madrid dopo tre anni di esperienza nella cantera madridista segna l’inizio di un nuovo capitolo, in un Paese dove il calcio è in fase di sviluppo ma che cerca di attrarre talenti internazionali.