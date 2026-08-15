Marc Santos, il talento valenciano che entra nella prima squadra

Un ragazzo di 15 anni entra nella prima squadra del Levante, pronto a debuttare in LaLiga

Un talento in crescita nel cuore del Levante

Marc Santos, un ragazzo valenciano di 15 anni, è pronto a fare il passo decisivo nella sua carriera. NATO a Massanassa, il giocatore farà parte della prima squadra del Levante durante questa stagione, nonostante abbia una tessera del filiale. La sua straordinaria capacità, dimostrata durante la pretemporada e nel finale della scorsa stagione, lo ha portato a occupare un posto nella squadra titolare. La sua carriera è un esempio di percorso di successo. Dopo aver debuttato con il Juvenil A del Levante a gennaio, il talento si è sviluppato in modo esponenziale sotto la guida dell’allenatore portoghese. Ora, con una presenza costante nelle sessioni di allenamento del primo team, è pronto a sfruttare questa opportunità.

Un sogno che si avvera in un momento storico

Marc Santos, noto come “chaval” (ragazzino) per la sua giovane età, potrebbe diventare il giocatore più giovane a debuttare in LaLiga nella storia del Levante. Il prossimo match contro l’Espanyol potrebbe segnare l’inizio di questa nuova fase. La sua crescita non è passata inosservata. Dopo aver vinto il campionato di España con la selezione valenciana Under-14 nel 2024, il ragazzo ha anche rappresentato la squadra nazionale Under-16. Questi successi lo hanno reso un punto di riferimento per la cantera del Levante.

Un futuro che si costruisce con la passione

La sua storia inizia da piccolo, quando ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Levante. Dalla categoria prebenjamín, il talento ha conquistato l’attenzione di tutti. Ora, con la sua presenza nella squadra titolare, il ragazzo si prepara a vivere un’esperienza unica. Il suo percorso è un esempio di dedizione. Dopo aver debuttato con il Juvenil A, il giocatore ha continuato a migliorare, grazie all’arrivo dell’allenatore portoghese. La sua crescita è stata costante, con una partecipazione attiva alle sessioni di allenamento del primo team.

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Un’opportunità che non si ripeterà

Luís Castro, allenatore del Levante, ha espresso la sua fiducia nel ragazzo, affermando che “è un giocatore della prima squadra”. Questa dichiarazione conferma l’importanza che il giocatore ha per la squadra. La sua carriera è un esempio di potenziale. Con una carriera iniziata in gioventù e un percorso di crescita costante, Marc Santos rappresenta un futuro promettente per il Levante. La sua storia è un esempio di come la passione e il lavoro possano portare a risultati straordinari. Con una carriera iniziata in gioventù e un percorso di crescita costante, Marc Santos rappresenta un futuro promettente per il Levante. La sua storia è un esempio di come la passione e il lavoro possano portare a risultati straordinari.