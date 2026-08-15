Berrettini e Sonego in vantaggio a Cincinnati 2026, Dimitrov eliminato

Giocatori di tennis in azione durante un match al torneo di Cincinnati 2026

Il primo giorno del torneo ATP Cincinnati 2026 ha visto l’Italia rappresentata da due giocatori in forma: Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, entrambi in vantaggio nel tabellone. Il piemontese ha vinto con un netto 6-3, 6-3 contro il francese Titouan Droguet, mentre il romano ha sconfitto il cinese Juncheng Shang con un 6-3, 6-3. Entrambi si preparano al secondo turno, dove affronteranno rispettivamente il ceco Jiří Lehečka e l’americano Frances Tiafoe. Allo stesso tempo, Stefanos Tsitsipas ha vinto contro Valentin Royer, mentre Grigor Dimitrov ha perso contro Sebastián Báez, chiudendo la sua partita con un 1-6, 6-3, 6-4.

Primi passi in campo per i migliori del mondo

La prima giornata del Masters 1000 di Cincinnati ha visto scontri interessanti tra i top player del circuito. Tra i protagonisti, Stefanos Tsitsipas ha confermato la sua forma, sconfiggendo Valentin Royer in due set. Il greco, attualmente classificato al n. 49 del ranking mondiale, si prepara a un match contro Félix Auger-Aliassime, testa di serie n. 2. Allo stesso tempo, Hubert Hurkacz ha vinto contro Sho Shimabukuro, mentre il russo Karen Khachanov ha perso contro Aleksandar Kovacevic, un giocatore non molto conosciuto ma in forma. Questi risultati hanno iniziato a delineare il quadro del torneo, con diversi nomi di spicco in vantaggio.

Il torneo ha visto anche la sconfitta di Grigor Dimitrov, che ha alzato bandiera bianca contro Sebastián Báez. Il bulgaro, in tabellone grazie a una wild card, ha perso con un punteggio di 1-6, 6-3, 6-4. Dimitrov, che aveva partecipato al torneo come wild card, ha mostrato una prestazione non all’altezza delle aspettative. Al secondo turno, il sudamericano affronterà Learner Tien, testa di serie n. 16.

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Un’edizione in crescita per il circuito ATP

Il torneo di Cincinnati 2026 ha visto un aumento del numero di partecipanti e una maggiore attenzione da parte del pubblico. Tra i giocatori in gara, si segnala la presenza di Daniel Altmaier, che ha vinto contro il giocatore di Hong Kong Wong e si prepara a un match contro Lorenzo Musetti, testa di serie n. 10. Altri nomi di spicco come Adam Walton e Jaime Faria hanno confermato la loro forma, mentre Marco Trungelliti ha battuto Hamad Medjedovic e si prepara a un match contro Daniil Medvedev. Questi risultati mostrano una crescita del livello del torneo e un maggiore interesse per il circuito ATP.

Il quadro del tabellone si sta completando con diversi nomi di spicco in vantaggio. Tra i giocatori in forma, si segnala anche Aleksandar Kovacevic, che ha sconfitto Karen Khachanov, e Botic van de Zandschulp, che ha vinto contro Alexander Shevchenko. Questi nomi, pur non essendo tra i più noti, hanno mostrato una buona prestazione e hanno contribuito a rendere il torneo più competitivo. L’atmosfera di entusiasmo tra i tifosi è alta, con un’attenzione crescente verso i match in programma.

Con la prima giornata conclusa, il torneo di Cincinnati 2026 si prepara a una seconda parte intensa, con molti match da seguire. I giocatori in vantaggio, come Berrettini, Sonego e Tsitsipas, si preparano a nuovi scontri, mentre i nomi di spicco del circuito ATP si mettono in mostra. Il torneo, che si svolge sul cemento dell’Ohio, continua a regalare emozioni e risultati interessanti, con un’atmosfera di entusiasmo che coinvolge tutti i partecipanti.