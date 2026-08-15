Squadra ciclistica Movistar rafforza il futuro con nuovi contratti e rinnovi per i talenti

Un piano di rinnovo per il futuro

Movistar continua a concentrarsi sulla costruzione di una squadra solida e competitiva per le prossime stagioni. Dopo aver annunciato la firma di Diego Uriarte per tre anni, il team ha completato due rinnovi importanti: Manlio Moro e Filip Maciejuk resteranno con la squadra per almeno un altro anno. Questi movimenti fanno parte di un piano strategico che mira a mantenere la continuità del gruppo mentre si cerca di integrare nuovi talenti.

La decisione di rinnovare Moro e Maciejuk riflette la fiducia del team nella loro capacità di contribuire al successo della squadra. Moro, nato nel 2002, ha dimostrato un notevole potenziale nella pista con la selezione italiana, mentre Maciejuk, nato nel 1999, è un corridore di grande valore per la sua versatilità e capacità di proteggere i leader. La squadra ha seguito la loro evoluzione nel tempo e ha deciso di investire in loro per il lungo periodo.

Diego Uriarte si unisce a una strategia di rafforzamento del team.

Diego Uriarte, che parteciperà alla LaVuelta con Kern Pharma, ha firmato un contratto di tre anni con Movistar. Questo arrivo è parte di una strategia mirata a rafforzare la squadra con nuovi talenti giovani, costruendo un blocco con un futuro a medio e lungo termine. La squadra ha seguito la sua crescita nel tempo e ha finalmente potuto assicurare la sua permanenza.

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Uriarte si unisce a un gruppo di nuove incorporazioni che include Mads Landbo, Mateo Ramírez, Hugo de la Calle, Iván Cobo e Javier Cubillas, tutti con contratti di tre anni. Questi arrivi rappresentano un investimento nel futuro del team, che mira a creare una squadra competitiva e in crescita. La squadra ha anche garantito la continuità di Natnael Tesfatsion, un altro elemento chiave per la sua struttura.

Un rinnovo profondo per la squadra femminile

Movistar ha inoltre completato una profonda ristrutturazione della sua squadra femminile, con l’arrivo di Ginia Caluori, Lauretta Hanson, Maud Oudeman, Sofía Ungerová e Mireia Benito. Questi nuovi arrivi rappresentano un passo importante per il team, che mira a rafforzare e modernizzare la sua base femminile.

La squadra femminile è in fase di trasformazione, con l’obiettivo di creare una struttura solida e competitiva. Questi nuovi elementi si uniscono a una squadra già in crescita, che punta a diventare una forza significativa nel ciclismo. La squadra continua a lavorare per completare il resto delle operazioni, tra cui la possibilità di Paula Blasi, che rimane l’operazione più attesa per il mercato.

Con questi nuovi contratti e rinnovi, Movistar si conferma come una squadra in crescita, che punta a costruire un futuro solido e competitivo. La squadra ha dimostrato una strategia chiara e mirata, che si basa su una combinazione di continuità e innovazione. Questi passi rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo del team.