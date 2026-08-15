Power Ranking di MARCA: una nuova strumento per valutare il rendimento dei giocatori in tempo reale

Un giocatore di calcio riceve una valutazione in tempo reale basata su eventi chiave durante un match

Il Power Ranking di MARCA è una nuova strumento che permette di valutare in tempo reale le prestazioni dei giocatori durante i match. Questa tecnologia, già utilizzata durante il Mondiale 2026, seguirà tutte le partite della Primera División, della Segunda División e delle principali competizioni nazionali e internazionali. Il sistema assegna una valutazione tra 1 e 10, che si aggiorna costantemente durante la partita, basandosi su decine di eventi statistici registrati. La valutazione finale si conferma poco dopo la fine del match, quando sono disponibili tutte le statistiche ufficiali.

Un sistema che valuta ogni azione chiave

Il Power Ranking non si basa solo sui gol, ma tiene conto di ogni azione che può influenzare il risultato. Un difensore può evitare un gol con un intervento decisivo, un portiere può salvare il risultato con una parata di grande valore, mentre un centrocampista può controllare il ritmo del gioco. Il sistema valuta ogni evento in base al suo impatto reale, al contesto e alla posizione del giocatore sul campo. Ogni giocatore inizia il match con una valutazione iniziale di 5,5 punti, che può aumentare o diminuire in base alle sue prestazioni.

Le azioni che migliorano la valutazione includono gol, assist, penalti provocati, occasioni create e parate decisive.

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Al contrario, situazioni come errori che portano al gol del team avversario, penalti commessi, autogol o espulsioni possono ridurre la valutazione. Il sistema punisce anche le azioni negative ripetute o le perdite di palla pericolose. La valutazione finale si conferma poco dopo la fine del match, quando sono disponibili tutte le statistiche ufficiali. Questo strumento permette di identificare immediatamente i giocatori che hanno avuto un impatto significativo, anche se non hanno segnato o assistito.

Un modo diverso per seguire il calcio

Il Power Ranking di MARCA offre una prospettiva diversa per seguire i match: non solo si osserva ciò che accade, ma si comprende chi ha realmente influenzato il risultato. Questo sistema permette di seguire le prestazioni di ogni giocatore in tempo reale, anche se le sue azioni non sono visibili al pubblico. Il sistema è stato sviluppato con un calcolo matematico rigoroso e obiettivo, per garantire una valutazione equa e precisa. Il Power Ranking è già presente durante il Mondiale 2026 e sarà disponibile per tutte le partite della stagione in corso.

Il sistema tiene conto di ogni azione, anche quelle che passano inosservate al pubblico.

Con il Power Ranking, i tifosi possono comprendere meglio il contributo di ogni giocatore, anche se non ha segnato o assistito. Questo strumento è un passo avanti nella valutazione del calcio, che non si basa solo sui gol, ma su ogni azione che può influenzare il risultato. Il Power Ranking di MARCA è un esempio di come la tecnologia possa migliorare la comprensione del gioco e offrire una visione più completa delle prestazioni dei giocatori.