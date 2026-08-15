Wehrlein vince a Londres con difesa polémica, Mondiale in bilico

Pascal Wehrlein, pilota della Porsche, ha vinto la gara di Londres del E-Prix 2026 con una difesa al limite, che ha acceso le polemiche e messo in bilico il Mondiale. La vittoria, ottenuta grazie a una strategia estrema, ha permesso a Wehrlein di allontanare i rivali e di consolidare la sua leadership nel campionato. La gara, che si è svolta il 15 agosto 2026, ha visto la Porsche giocare con la parrilla per proteggere il leader, un approccio che ha suscitato reazioni forti da parte di altri piloti e team.

Una difesa al limite per il successo

La strategia di Porsche, che ha visto Muller frenare i rivali per permettere a Wehrlein di guadagnare un vantaggio di otto secondi, ha suscitato commenti forti. Antonio Félix Da Costa, pilota della Jaguar, ha espresso la sua delusione, dicendo: “Han querido jugar a eso. Ver una defensa así no es lo que quieres ver en este tipo de carreras”. La difesa, puramente tattica, ha permesso a Wehrlein di vincere, ma ha anche creato tensioni tra i team e i piloti.

La vittoria di Wehrlein ha portato il leader del Mondiale a cinque punti di vantaggio, riducendo la differenza con i rivali. La strategia di Porsche, tuttavia, ha messo in discussione la correttezza delle regole e ha reso la gara più incerta. La vittoria, puramente tecnica, ha però lasciato aperto il futuro del campionato, con la prossima gara che potrebbe decidere il destino del titolo.

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La classifica e le posizioni in bilico

Dopo la gara, la classifica del Mondiale si è ridotta a tre piloti in lizza: Wehrlein, Dennis e Da Costa. La vittoria di Wehrlein ha permesso a Porsche di ridurre la differenza con i rivali, ma la classifica è ancora in bilico. Mitch Evans, pilota della Jaguar, ha perso posizioni a causa di un errore, mentre Dan Ticktum ha perso il podio a causa di un incidente. La gara ha visto anche un tentativo di rimonta da parte di Pepe Martí, che ha scelto di giocare con il modo attacco per il finale.

La classifica, tuttavia, non è ancora definitiva. La prossima gara, che si terrà domani, potrebbe decidere il destino del Mondiale. La strategia di Porsche, pur controversa, ha permesso a Wehrlein di vincere, ma la gara ha anche mostrato le fragilità di alcuni team. La situazione è delicata e la prossima gara potrebbe essere decisiva per il campionato. La difesa di Porsche ha permesso a Wehrlein di vincere, ma ha creato tensioni tra i team. La prossima gara sarà cruciale per decidere il destino del Mondiale. La classifica è in bilico e la situazione è delicata. La strategia di Porsche ha suscitato reazioni forti, ma ha anche permesso a Wehrlein di consolidare la sua leadership.