Un SUV cinese esegue un’azione spettacolare in un tunnel per imitare un famoso spot di Michael Schumacher

Un SUV cinese imita un famoso spot di Michael Schumacher

Un SUV cinese ha riprodotto un famoso spot pubblicitario legato a Michael Schumacher, per promuovere il modello Passion S. La marca cinese Voyah ha utilizzato una tecnica simile a quella utilizzata da Mercedes-Benz in un passato non lontano, per dare un’immagine di innovazione e audacia al suo prodotto. L’annuncio, che ha suscitato interesse a livello globale, mostra il modello Passion S eseguire una manovra estremamente rischiosa: un loop in un tunnel, durante il quale l’auto si trova temporaneamente “bocca sotto”.

La scena è simile a un famoso spot di Michael Schumacher, che fu presentato in passato da Mercedes-Benz. In quel momento, il superdeportivo SLS AMG aveva eseguito una manovra simile, con le sue porte a “ali di gaviotta” che sembravano aiutare l’auto a non staccarsi dal suolo. Tuttavia, in realtà, quelle “ali” non avevano alcun ruolo nella manovra. L’annuncio fu ricordato non solo per l’effetto spettacolare, ma anche per l’immagine di Michael Schumacher, allora campione del mondo di Formula 1.

Un’imitazione che non è mai stata originale

Voyah non è stato il primo a riprodurre un simile concetto. L’idea di utilizzare un’azione estrema per promuovere un’auto è già stata utilizzata in passato da altre marche. Il caso di Mercedes-Benz con il SLS AMG è uno dei più noti. L’annuncio fu un successo, ma anche un esempio di come l’immagine di un personaggio famoso possa influenzare la percezione di un prodotto.

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La scelta di riprodurre un simile spot è stata deliberata, e non casuale. La marca cinese ha voluto sottolineare l’audacia del modello Passion S, un SUV elettrico che punta a competere con i migliori del settore. L’annuncio, che ha suscitato reazioni sia positive che critiche, ha anche rivelato alcuni problemi tecnici durante le prove, come un “golpeto” che ha causato danni all’auto.

Un’azione rischiosa e un’immagine di marca

La manovra eseguita dal Passion S è estremamente rischiosa: l’auto, che viaggia a oltre 130 km/h, deve eseguire un loop in un tunnel, senza che le ruote si stacchino dal suolo o dal tetto. La precisione richiesta è elevata, e la scena ha suscitato commenti sia di ammirazione che di preoccupazione. La scelta di utilizzare un famoso personaggio come Michael Schumacher ha anche un senso strategico. L’immagine del campione del mondo di Formula 1 è associata a prestigio e successo, e la sua presenza nell’annuncio ha dato un’aura di autenticità al prodotto. Tuttavia, la riproduzione di un spot già esistente ha suscitato dibattiti su originalità e proprietà intellettuale.

Un successo virale e un futuro promettente

Nonostante i commenti, l’annuncio ha raggiunto un successo virale a livello internazionale. Il modello Passion S, che è già in vendita in Cina, ha visto un incremento di interesse, con la prima unità che si avvicina al milione di unità. La strategia di Voyah, che fa parte del gruppo Dongfeng, sembra aver funzionato, anche se non senza alcune critiche. La combinazione di innovazione e spettacolo sembra essere la chiave del successo del modello. La marca cinese, pur non essendo una delle più note a livello internazionale, sta cercando di farsi strada nel mercato globale, puntando su tecnologia e design. L’annuncio del Passion S è un esempio di come la pubblicità possa diventare un elemento chiave per la promozione di un prodotto.